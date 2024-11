Apple heeft Apple Music Classical 2.1 uitgebracht: dit is er nieuw

De nieuwe versie van Apple Music Classical heeft een heel aantal handige nieuwe functies. We zetten ze voor je op een rij.

Ondersteuning voor CarPlay en Siri

De app Apple Music Classical heeft een update gehad. De nieuwe versie 2.1 biedt onder meer ondersteuning voor CarPlay en voor Siri. Daarnaast heeft de app een aantal stabiliteits- en prestatieverbeteringen, aldus Apple.

Ondersteuning voor CarPlay werd dit jaar al een keer eerder toegevoegd aan Apple Music Classical. Alleen werd het toen een paar uur later alweer verwijderd. Met versie 2.1 is de app nu weer beschikbaar op CarPlay, zoals te zien is in de screenshot hieronder.

Dankzij de CarPlay-ondersteuning hebben Apple Music Classical-luisteraars op het scherm in hun auto toegang tot hun afspeellijsten, bibliotheek, aanbevelingen en nog veel meer. En met Siri in iOS 18.1 en hoger kunnen ze volgens Apple ook via CarPlay zoeken naar componisten, artiesten, werken en instrumenten in het Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Nederlands. Over een tijdje zullen er nog meer talen volgen.

Apple Music Classical

Apple Music Classical werd voor het eerst gelanceerd in maart 2023 en geeft gebruikers met een standaard Apple Music-abonnement zonder extra kosten toegang tot meer dan vijf miljoen klassieke muzieknummers. De streaming-app beschikt over een geavanceerde zoekfunctionaliteit, biedt exclusief artwork, uitgebreide metadata, luisteraanbevelingen en nog veel meer.

De app is beschikbaar voor zowel je iPhone als iPad. Hij is gebaseerd op Primephonic, een streamingdienst voor klassieke muziek die in 2021 door Apple werd overgenomen. De app biedt dezelfde klassieke muziek als de gewone versie van Apple Music, maar dankzij de speciaal ontworpen zoekfunctie is het zoeken naar klassieke muziekstukken veel eenvoudiger.

Apple Music Classical is intussen al een aantal keren verbeterd. Ongeveer een jaar geleden is ondersteuning voor de iPad toegevoegd en sinds versie 2.0 zijn er albumboekjes beschikbaar voor duizenden albums, inclusief vertalingen en extra informatie.