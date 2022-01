‘Apple heeft niet langer last van chiptekorten: spektakel in 2022’

Door de wereldwijde chiptekorten produceerde Apple het afgelopen jaar miljoenen minder apparaten, waaronder iPhone 13-modellen. Die perikelen lijken voorbij, want de toeleveringsketen van Apple gaat weer in de hoogste versnelling.

Apple: chiptekorten voorbij in 2022

Dit meldt het betrouwbare Taiwanese DigiTimes. De productie van Apple draait momenteel op volle toeren en dat zou blijven tot ten minste begin februari. Zo is Apple klaar voor het Chinees Nieuwjaar, een periode waarin er een sterke vraag is naar iPhones, iPads en MacBooks.

Eind vorig jaar kreeg Apple nog te maken met flinke tekorten aan chips en logistieke problemen, waardoor het bedrijf niet in staat was om voldoende iPhone 13-modellen te produceren. Zeker bij de Pro-toestellen liepen de levertijden link op.

De chiptekorten waren zelfs zo groot, dat Apple minder iPads maakte om voldoende chips voor de iPhone 13 te kunnen leveren. Die situatie is nu compleet anders. De iPad mini 2021 en iPad 2021 worden in grote hoeveelheden verzonden, en er zijn volgens DigiTimes geen tekenen dat Apple van plan is om de productie in 2022 terug te schroeven. Hetzelfde geldt voor de 14-inch en 16-inch MacBook Pro.

Apple lijkt dus optimistisch over de toeleveringsketen in 2022. Verschillende leveranciers van Apple – waaronder Foxconn en Pegatron – zouden bovendien extra personeel aannemen om aan de bestellingen van Apple voor 2022 te voldoen.

DigiTimes bevestigt verder eerdere geruchten: Apple is van plan om in de eerste helft van 2022 de derde generatie iPhone SE op de markt te brengen. Volgens Mark Gurman van Bloomberg kondigt Apple de instap-iPhone aan tijdens een Apple-event in maart of april.

Apple-producten in 2022

Vijf nieuwe iPhones, drie Apple Watches, de AirPods Pro en nog veel meer: 2022 belooft een spectaculair jaar te worden voor Apple-liefhebbers. Ben je benieuwd naar wat het bedrijf in petto heeft voor 2022? Je ontdekt het in deze video: