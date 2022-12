Apple laat chips maken in de VS – hierom is dat belangrijk

Apple laat volgens Tim Cook (en president Joe Biden) in een nieuwe fabriek in Arizona chips maken voor zijn devices. Deze krijgen dan de trotse stempel: ‘Made in the US’.

Tim Cook ontmoet President Joe Biden

De CEO van Apple, Tim Cook, heeft een nieuwe fabriek van chipmaker TSMC samen met president Joe Biden in Arizona, Verenigde Staten, bezocht. Daar bevestigde Cook het nieuws dat al langere tijd rondging. TSMC gaat in deze nieuwe fabriek chips voor Apple produceren.

Deze chips moeten ‘met trots de stempel “Made in the US” dragen. Het is een belangrijke stap voor zowel Cook als Biden, die beide minder afhankelijk willen zijn van andere landen (zoals China en Taiwan) voor de productie van dergelijke elektronica.

Apple brengt de productie van chips naar eigen land

Het bedrijf TSMC is op het moment al de partner van Apple voor de productie van de zogeheten Apple-chips. Deze vinden we al in de laatste iPhones, iPads, Apple TVs en Macs. De stap om deze nieuwe fabriek in Arizona te gebruiken voor Apple’s chips hoort bij de CHIPS Act van Biden. Via deze wetgeving wil de president van de Verenigde Staten bedrijven in eigen land houden door ze miljarden dollars te geven.

De chips moeten het nationalistische stempel ‘Made in the US’ gaan krijgen en zullen volgens Cook ‘dé kans voor de Verenigde Staten zijn om een nieuw tijdperk van geavanceerde productie in te luiden’.

Wat is er zo speciaal aan de Apple Silicon-chips?

Apple kondigde tijdens de WWDC in 2020 aan dat het bedrijf ook voor zijn Macs zou overstappen naar Apple Silicon. Apple heeft bij de apparaten met de M1-chip (en de M1 Max/Pro- en M2-chip) alle computer-onderdelen geplaatst op één printplaat. Zo zitten onder andere de grafische processor en Neural Engine ook vast op de chip. Dit noemt Apple ook wel ‘System on a Chip’ (SoC). Deze techniek vind je bijvoorbeeld ook in de A16 Bionic-chip van de iPhone 14 Pro of de M2-chip van de nieuwste MacBook Air.

De chip maakt de apparaten een stuk krachtiger en efficiënter. Voorheen werkte Apple voor zijn Macs nog met Intel samen, waardoor ze afhankelijk waren van de plannen van dat bedrijf. Nu hebben ze zelf alles in eigen hand en dat is te zien aan de prestaties van de Apple-apparaten.

Wordt Apple Silicon ‘Apple American Silicon’?

Cook wil de productie van deze chip dus Amerikaans maken en ‘teruggeven aan het land’. Het is volgens Biden ‘de kans om Amerikaanse high-tech banen te creëren’. De nieuwe TSMC-fabriek in Arizona wordt naar verwachting in 2024 geopend. Vanaf dan gaat Apple dus chips maken op het eigen grondgebied.

