SiriGPT? Waarom Apple (nog) niet met een eigen ChatGPT komt

ChatGPT wordt steeds populairder en ook Apple kan niet meer om de chatbot heen. Waar blijft Apple’s eigen ChatGPT?

Bijeenkomst van Apple over AI

Apple heeft recent een bijeenkomst gehouden, waarin de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie besproken werden. Op de bijeenkomst besprak Apple de vorderingen die afgelopen jaar gemaakt zijn met betrekking tot Artificial Intelligence (AI).

Dit is een jaarlijks evenement voor Apple, maar dit jaar trok het evenement meer aandacht door de grote doorbraak van ChatGPT. Google en Microsoft hebben al aangekondigd aan een eigen ChatGPT te werken. Hoe zit het met SiriGPT, Apple’s eigen ChatGPT?

SiriGPT komt er (voorlopig) niet

Op het evenement, dat enkel voor medewerkers van Apple bedoeld was, deed Apple geen grote uitspraken over de ontwikkeling van een eigen chatbot. Wat wél werd genoemd is dat het team, dat over kunstmatige intelligentie gaat, ‘enorme stappen’ heeft gemaakt. Wat Apple hier precies mee bedoelt is niet duidelijk, maar er wordt in ieder geval aan AI gewerkt door het bedrijf.

De ontwikkeling van een eigen chatbot werd dus niet genoemd, maar dit betekent niet dat Apple niet aan een eigen ChatGPT werkt. Naar verluidt komt dit jaar de Apple Reality uit, Apples eigen VR-bril. Het is mogelijk dat AI een belangrijke rol gaat spelen bij de bril, waardoor de focus van de ontwikkelaars nu op de bril ligt.

Eerder werd immers al duidelijk dat er dit jaar verder geen grote ontwikkelingen worden verwacht met het oog op de lancering van de Apple Reality. Het is daarom goed mogelijk dat Apple wel aan een eigen ChatGPT – of iets dat daarop lijkt – werkt, maar dat de ontwikkeling ervan nu even naar de achtergrond is verdwenen.

Mogelijk aankondiging op WWDC

Mocht Apple werken aan een eigen ChatGPT, dan horen we dat waarschijnlijk pas op de WWDC in juni. Dit is Apple’s jaarlijkse conferentie, waar Apple alle nieuwe software-updates presenteert. Het is goed mogelijk dat Apple daar (iets) meer informatie vrijgeeft over de ontwikkeling van een eigen chatbot of over toekomstige plannen op het gebied van AI.

Voor nu moeten we het dus nog doen zonder een ChatGPT van Apple. Wil jij meer weten over de slimme chatbot? Check dan hier hoe je ChatGPT in het Nederlands gebruikt en check ook vooral welke ChatGPT-app je absoluut niet moet installeren in de App Store. Wil jij de gratis versie van de chatbot proberen? Check dan de webpagina van ChatGPT!

