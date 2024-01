Apple’s ChatGPT-concurrent staat stiekem al op internet 

Dat kennen we niet van Apple. Zijn grote ChatGPT-concurrent staat al openbaar op internet – als open-source project zodat iedereen ermee aan de slag kan. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

ChatGPT-concurrent van Apple

Dat Apple met een concurrent voor de kunstmatige intelligenties ChatGPT en Dall-E bezig is, is al een tijdje geen geheim meer. Onlangs hoorden we geluiden dat Siri deze zomer een grote update moet krijgen, met een heleboel AI-functies. Normaal gesproken is Apple erg geheimzinnig wat zijn software betreft. Er lekt zelden wat uit over een toekomstige iOS of macOS. Maar voor zijn ChatGPT-concurrent heeft Apple een andere strategie.

Al In oktober publiceerde Apple namelijk genoeg een groot, multimodaal taalmodel genaamd Ferret als open-source code. Oftewel, de basis voor zijn ChatGPT-concurrent. Deze stap bleef lange tijd onopgemerkt, zelfs door veel leden van de open source AI-gemeenschap. Ferret bevat de volledige code, maar mag door het ontbreken van een commerciële licentie alleen gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden. Toch is het verrassend dat Apple de code zo openlijk deelt.

Dit kan Ferret allemaal

Ferret is gepubliceerd op de preprint server ArXiv. Het kan afbeeldingen en tekst combineren en samen interpreteren. Dat betekent dat Ferret nauwkeurig kan beschrijven en herkennen waar bepaalde voorwerpen zich in een afbeelding bevinden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een speciaal samengestelde dataset genaamd GRIT werd gebruikt voor de training. De onderzoekers benadrukken dat Ferret uitstekende resultaten laat zien in klassieke verwijzings- en lokalisatietaken en aanzienlijk beter presteert dan bestaande modellen.

Lees ook: Apple GPT bestaat al – dit weten we van Apple’s eigen ChatGPT

Inhaalrace via open-source

Rijst de vraag waarom Apple ervoor kiest om zijn ChatGPT-concurrent openbaar op het internet te zetten. Bij iPhoned hebben we een theorie hierover. Apple moet namelijk een behoorlijke achterstand inhalen om met ChatGPT van OpenAI te kunnen concurreren. En op dit moment heeft het bedrijf niet de nodige expertise in huis om het allemaal zelf te kunnen doen.

Dan kun je er als techbedrijf voor kiezen om heel wat mensen aan te nemen, of je kiest de route van vrijwilligerswerk via open-source. Het is ook niet voor het eerst dat Apple gebruikmaakt van het open-source gemeenschap. Zo zijn onderdelen van macOS open-source, evenals Apple’s programmeertaal Swift.

Ben je geïnteresseerd in Apple’s ChatGPT-concurrent? Via onderstaande ArXiv-link is de code ervan te bekijken. En als je een klein beetje handig bent met programmeren, dan kun je mogelijk zelfs een eerste impressie van de nieuwe versie van Siri krijgen. Wij houden je in ieder geval graag ervan op de hoogte via onze nieuwsbrief.