Beter dan ChatGPT: zo verslaat een Apple-chatbot de concurrentie

Google en Microsoft strijden om de beste chatbot op de markt te brengen, maar bij Apple blijft het stil. Op deze manier kan een Apple-chatbot nóg beter zijn dan de concurrentie.

Hoe wordt een Apple-chatbot beter dan ChatGPT?

ChatGPT werkt zo goed, dat alle techbedrijven een stukje van deze AI-taart willen. Google kondigde al snel aan zelf een chatbot te maken genaamd Google Bard, die inmiddels in de Verenigde Staten beschikbaar is. De technologie duikt ondertussen ook op in apps zoals Snapchat en Duolingo. Daarnaast zijn ook Twitter en Facebook er druk mee bezig. Maar waar blijft Apple?

Of Apple op dit moment aan een eigen versie van een chatbot werkt kunnen we niet met zekerheid zeggen. Het is onwaarschijnlijk dat het bedrijf helemaal niet bezig is met deze technologie. Apple kennende houdt het bedrijf zijn chatbot, in tegenstelling tot Google, achter gesloten deuren totdat die helemaal af is.

ChatGPT is al erg geavanceerd en krijgt geregeld updates. Toch zijn er verschillende manieren waarop een Apple-chatbot uiteindelijk beter kan zijn dan de concurrentie. Wij zetten een aantal voordelen van de Apple-bot voor je onder elkaar.

1. Privacy voorop

ChatGPT is zo snel populair geworden, dat veel gebruikers niet nadenken over hun privacy. Wat je in dat chatgesprek met de bot typt of plakt lijkt privé, maar dat is in praktijk niet zo. Alles wat je aan ChatGPT vertelt wordt immers opgeslagen en gebruikt om de chatbot verder te trainen. Ook gevoelige documenten die je invoert voor bijvoorbeeld een samenvatting worden onthouden door de chatbot.

Dat is problematisch, omdat deze chatbots extreem onvoorspelbaar zijn. OpenAI en Microsoft (die GPT in verschillende diensten verwerkt) laten de teugels enorm vieren, met bijzondere gesprekken tot gevolg. Je bent er daarom nooit honderd procent zeker van dat jouw data niet elders weer onbedoeld opduikt. Bij Apple staat privacy altijd voorop en dat zal met een mogelijke chatbot niet anders zijn.

2. Betere antwoorden

ChatGPT en Bing zijn indrukwekkend, maar geven nog (te) vaak verkeerde informatie. Dat heeft te maken met hoe zo’n chatbot werkt. Een chatbot die gebaseerd is op een taalmodel kan heel goed bepalen welke woorden er ongeveer verzonden moeten worden, maar snapt nog niet goed wat die nou eigenlijk zegt. Apple zou een versie van deze technologie kunnen introduceren die, vergeleken met de concurrentie, vaker juiste antwoorden verzendt.

3. Diep geïntegreerd in iPhones en Macs

Het is leuk om in een chatschermpje opdrachten te geven, maar de technologie kan nog veel praktischer en krachtiger zijn als het in je vertrouwde apps wordt verwerkt. Google en Microsoft zijn hier al mee bezig, maar Apple zou daar echt iets bijzonders mee kunnen doen door de chatbot diep te integreren in je iPhone en Mac. Dit zou dan een nieuwe en uitgebreidere versie van Siri kunnen zijn.

De technologie kan bijvoorbeeld opduiken in Mail voor het opstellen en samenvatten van e-mails, in de weer-app om vragen te stellen over het weer, in de Notities-app om vragen te stellen over alle notities die je hebt geschreven en ga zo maar door. De mogelijkheden zijn eindeloos!

4. Bronmateriaal beschermen

Generatieve kunstmatige intelligentie krijgt veel kritiek. Er worden namelijk vaak zonder pardon artikelen en kunstwerken van mensen gepakt om daar vervolgens iets nieuws van te maken. Dit gebeurt meestal zonder de originele makers te benoemen. Apple zou daar bij een nieuwe chatbot rekening mee kunnen houden. Dit kan Apple doen door bijvoorbeeld enkel data in de chatbot te zetten die niet onder auteursrecht vallen of door de bronnen te noemen die worden gebruikt.

5. Eindelijk een eigen zoekmachine

Dit is het ideale moment voor Apple om eindelijk een eigen zoekmachine te creëren. Daardoor hoeven gebruikers niet meer naar Google, Microsoft of een andere partij gestuurd te worden. Lastig is wel dat Apple zijn chatbot dan naar actuele informatie moet kunnen laten zoeken, wat weer voor onverwachte situaties kan zorgen.

Waarom het ook mis kan gaan

Apple gebruikt kunstmatige intelligentie nu al in meer producten dan je mogelijk verwacht. Zo wordt kunstmatige intelligentie al toegepast om in de foto-app te zoeken, je foto’s mooier te maken, om een hartfilmpje te maken met je Apple Watch, om te zien of jij met je auto ergens tegenaan botst, karaoke te doen via Apple Music en om je gezicht te herkennen als je jouw iPhone ontgrendelt.

Maar twijfels zijn ook op z’n plaats. Eerder liep Apple op het gebied van spraakassistenten namelijk duidelijk achter op de rest. Terwijl voornamelijk de Google Assistent steeds meer kon en steeds meer begreep, bleef Siri achter. Hopelijk heeft Apple dus van Siri geleerd en komt het bedrijf pas met een chatbot als die écht klaar is.

