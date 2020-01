Dit besprak Apple tijdens zijn eerste CES-presentatie sinds 1992

Voor het eerst sinds 1992 was Apple gisteren aanwezig op de grote CES-beurs in Las Vegas. Daar sprak een woordvoerder over de privacystandaard van Apple samen met andere bedrijven.



Apple keert terug naar CES voor presentatie

Hoewel Apple in tegenstelling tot veel andere bedrijven geen nieuwe producten heeft aangekondigd op CES – daar heeft het bedrijf zijn eigen evenementen voor – schoof een woordvoerder wel aan bij een gesprek over privacy.

Jane Horvath, senior director op het gebied van Global Privacy bij Apple ging het gesprek aan met de privacywoordvoerders van onder meer Facebook en Procter & Gamble. In dit gesprek benadrukte Horvath hoe hoog de privacy van de gebruiker in het vaandel staat bij Apple.

“Wat privacy betreft willen we de consument achter het stuur hebben, zodat hij volledige controle heeft over zijn data”, aldus Horvath. Dat begint volgens haar al vroeg. Als Apple een nieuw product ontwerpt, zit er altijd een privacy-expert en advocaat aan tafel om ook de belangen van deze onderdelen al vanaf het begin te behartigen.

De gebruiker staat dus aan het roer van zijn eigen gegevens, maar Apple doet op de achtergrond wel extra’s om deze data te beschermen. Zo noemt ze de manieren waarop Apple data van gebruikers anoniem maakt en versleutelt, en dat het bedrijf gegevens op het apparaat zelf verwerkt. Daar heeft ceo Tim Cook volgens haar een grote rol in gespeeld: “Tim Cook wil dat privacy op ieder vlak binnen ons bedrijf terugkomt.”

Nog veel te winnen wat privacy betreft

Op de vraag of de tech-industrie genoeg doet wat privacy betreft, heeft ze niet direct een antwoord. Volgens Horvath verandert alles in zo’n hoog tempo dat je nooit kan zeggen dat je genoeg doet: “We zouden altijd meer moeten doen, zeker nu zou je geen genoegen moeten nemen met de huidige situatie.”

Tijdens het gesprek stelde Facebooks woordvoerder Egan dat Apple en Facebook twee heel verschillende bedrijven zijn, maar dat ze beide net zoveel om privacy geven. “We bieden een andere dienst, maar dat betekent niet dat de een zich meer inzet voor privacy dan de ander”, aldus Egan.

Tim Cook heeft zich in het verleden meerdere malen negatief uitgelaten over Facebooks privacystandaarden, maar daar ging Horvath tijdens CES verder niet op in. Naar verwachting verschijnt het volledige gesprek van Apple de komende dagen op de website van CES.

