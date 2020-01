Voor het eerst in tientallen jaren is Apple weer aanwezig op de Consumer Electronics Shows (CES). De iPhone-maker laat echter geen nieuwe apparaten zien: de show draait om HomeKit.



Dat schrijft de doorgaans goed ingevoerde Apple-journalist Mark Gurman. Apples aanwezigheid is opvallend, want het bedrijf was in 1992 voor het laatst op de beursvloer in Las Vegas te vinden. Nieuwe producten hoeven we echter niet te verwachten. Apple gaat het vooral over software hebben.

Ten eerste laat het bedrijf uit Cupertino de mogelijkheden van HomeKit zien, het platform om slimme apparaten in en rondom het huis met elkaar te koppelen. Daarnaast gaan er waarschijnlijk meerdere bedrijven HomeKit-producten aankondigen.

Verder verwacht Gurman dat Apple het een en ander over Siri gaat vertellen. Over de inhoud is nog vrij weinig bekend. Wel neemt Apple in de vorm van topvrouw Jane Horvath op 7 januari deel aan een panel. Tijdens dit panel wordt het onderwerp privacy besproken. De deelname komt niet uit de lucht vallen: Apple zet privacy de laatste jaren steeds meer in als marketinginstrument.

Netwerken op de achtergrond

Alhoewel Apple de afgelopen jaren officieel niet op de beurs aanwezig was, stuurde het bedrijf altijd wel enkele medewerkers naar Las Vegas. In 2018 zou men bijvoorbeeld in het geheim hebben afgesproken met mogelijke leveranciers van augmented reality-brillen.

CES is een van de grootste techbeurzen ter wereld. Alhoewel baanbrekende productlanceringen meestal uitblijven, is het wel een belangrijk evenement voor de industrie. Er wordt bijvoorbeeld veel genetwerkt. Ook is CES een fraai platform voor kleine fabrikanten: zij kunnen hier redelijk makkelijk de schijnwerpers pakken.

