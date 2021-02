carOS en een zelfrijdende elektrische auto van Apple: de toekomst van CarPlay kan best spannend worden. In dit artikel laten we onze fantasie de vrije loop en blikken we vooruit op de mogelijke volgende stappen van Apples platform voor achter het stuur.

Lees verder na de advertentie.

De toekomst van Apple CarPlay

Voordat we beginnen is het belangrijk om te vermelden dat behalve Apple niemand precies weet hoe de toekomst van CarPlay eruit gaat zien. Hierover nadenken is natuurlijk wel mogelijk. Dit artikel is dan ook niet gebaseerd op concrete geruchten of claims, maar op logisch nadenken en het doortrekken van de reeds gezette stappen. Dit verwachten wij van de toekomst van Apple CarPlay.

1. De toekomst is draadloos…

De toekomst is draadloos, wordt vaak in de techwereld gezegd. Steeds meer accessoires en technieken werken zonder dat je met kabeltjes in de weer moet. Denk bijvoorbeeld aan de AirPods en draadloze opladers. Ook CarPlay kun je momenteel al draadloos gebruiken, al ondersteunt slechts een aantal auto’s deze optie.

Een MagSafe-dashboardhouder van Belkin.

Naar alle waarschijnlijkheid neemt dit aanbod in de toekomst alleen maar toe en wordt draadloze CarPlay de standaard. Hierbij is waarschijnlijk een grote rol weggelegd voor MagSafe, de magnetische aansluiting die zijn comeback maakte op de iPhone 12-telefoons.

Momenteel zijn er al autohouders met MagSafe op de markt, waarmee je je smartphone op een veilige en simpele manier kunt vastklikken op het dashboard van je wagen. Het is geen gekke gedachte dat Apple deze draadloze verbinding in de toekomst flink doorontwikkeld en extra functies toevoegt.

2. …En gevuld met apps

Ook ligt het in de lijn der verwachting dat app-aanbod de komende jaren stevig gaat groeien. Vooralsnog zijn de opties namelijk beperkt. Apple houdt de touwtjes graag in handen en staat momenteel alleen apps toe waarmee je kunt navigeren, muziek luisteren en berichten sturen. Ook handsfree bellen behoort uiteraard tot de mogelijkheden.

De potentie van CarPlay reikt echter veel verder. Wanneer we er eventjes flink op los dromen, zien we namelijk een toekomst voor ons waarbij er niet alleen maar apps voor CarPlay bij komen, maar dat ze vooral ook slimmer worden. Hoe fijn zou het zijn om het thuisbezorgen van je favoriete maaltijd bijvoorbeeld samen te laten vallen met het moment dat jijzelf ook arriveert?

In theorie zou dit helemaal niet zo moeilijk moeten zijn. Je moet ervoor zorgen dat de navigatie-app jouw verwachte aankomsttijd doorgeeft aan de app om eten te bezorgen, zodat het restaurant precies weet hoe laat ze de bezorger op pad moeten sturen. Deze app om eten te laten bezorgen zou bijvoorbeeld op het thuisscherm van CarPlay kunnen staan, en alleen werken wanneer je stilstaat.

3. Opmaat naar carOS

CarPlay wordt soms omschreven als een autoplatform, maar in basis is het niets meer dan een verlengstuk van je iPhone. Zonder je telefoon in de buurt werkt het niet omdat alle apps, belletjes en liedjes via je toestel worden afgespeeld. De logische volgende ontwikkeling van CarPlay is daarom dat het op eigen benen komt te staan.

carOS, zoals we het denkbeeldige besturingssysteem maar even noemen, zou de strjd aanbinden met Android Automotive. Dit Google-platform is de spiritueel opvolger van Android Auto, de gedoodverfde tegenhanger van CarPlay. Android Automotive kan alles wat Android Auto kan, maar is een op zichzelf staand besturingssysteem.

Hier kleven meerdere voordelen aan. Zo heb je niet langer een smartphone nodig om het op te starten, want Automotive zit in de wagen ‘ingebakken’. Verder is het besturingssysteem voor onderweg geïntegreerd met allerlei autosensoren. Bij het navigeren wordt zodoende bijvoorbeeld rekening gehouden met de resterende reikwijdte van je elektrische wagen.

carOS zou eenzelfde profiel kunnen krijgen, al lijkt het niet aannemelijk. Apple houdt de touwtjes immers graag in handen en ontwikkelt haar hard- en software zoveel mogelijk zichzelf. Dit is een belangrijk cultuurverschil met Google, dat het juist als een belangrijke missie ziet om haar producten zoveel mogelijk open te stellen voor individuele bedrijven, of ze nou telefoons of auto’s maken.

4. Wegrijden met de Apple Car

De volledige doorontwikkeling van CarPlay is daarom de Apple Car, ook wel iCar genoemd. Volgens geruchten sleutelt Apple al jaren aan haar eigen, volledig elektrische auto, maar tot nog toe blijft het bij verhalen. Wel worden de claims steeds concreter. Apple zou bijvoorbeeld samenwerken met Hyundai en een populair frame van hen afnemen, al werd dit bericht later weer ingetrokken door de fabrikant.

Feit blijft dat de iPhone-maker al jaren serieuze belangstelling toont voor auto’s. Intern zou dit mysterieuze project bekendstaan als Project Titan. Recent nam Apple nog een ex-topman van Porsche aan en investeerde het ruim drie miljard dollar in Kia voor het produceren van auto’s. Een wild gerucht claimt bovendien dat de eerste Apple-auto volledig autonoom is en dus niet door een mens bestuurd hoeft te worden. Men nam de zelfrijdende start-up Drive.ai in 2019 immers niet voor niets over, toch?

Ook interessant: Apple Car: dit weten we al over Apples eerste auto

Meer over CarPlay

Februari 2021 staat iPhoned in het teken van CarPlay. We duiken onder meer in de wereld van Apples platform voor onderweg, zetten de beste apps op een rij en leggen uit wat je moet doen wanneer de verbinding van CarPlay wegvalt. Alle gepubliceerde verhalen vind je op onze overzichtspagina van het CarPlay-thema, of druk op de onderstaande links om direct verder te lezen.