Apple CarPlay in een Tesla: zo werkt het (maar nog niet voor jou)

Het is een van de meest gevraagde features: Apple Carplay in een Tesla. Een eigenaar van een Tesla Model 3 heeft het nu voor elkaar gekregen om Apple Carplay werkend te krijgen in zijn auto, maar dit ging niet zonder slag of stoot.

Apple CarPlay in een Tesla

Veel eigenaars van een Tesla-auto vragen er al jaren om, maar Apple CarPlay (en Apple Music) is nog steeds niet beschikbaar in de populaire elektrische auto. Tesla heeft ook geen plannen om het binnenkort toe te voegen.

Een Poolse ontwikkelaar vond het lang genoeg duren en heeft er nu zelf iets aan gedaan. Met een Raspberry Pi (een minicomputer, niet veel groter dan een stapeltje creditcards) en de ingebouwde browser van de auto, heeft hij een volledige werkende versie van Apple Carplay in zijn Tesla weten te krijgen. Op Twitter zie je het eindresultaat.

En zo werkt het

De Raspberry Pi gebruikt een 4G-modem en een wifi-dongle met een speciale firmware die op Android gebaseerd is. Met de ingebouwde browser van de Tesla maakt hij vervolgens verbinding met de Rapsberry Pi en laat hij de interface van Apple CarPlay zien. Alle apps werken op deze manier naar behoren, inclusief Apple Kaarten en Apple Muziek. Apple CarPlay werkt ook tijdens het rijden en de knoppen op het stuur zijn ook te gebruiken.

De ontwikkelaar is nu van plan om de wifi-verbinding te verbeteren en zo de stream te optimaliseren. Hij vertelt verder dat zijn project nog in ontwikkeling is, maar dat hij zijn oplossing voor iedereen beschikbaar maakt wanneer hij klaar is.

