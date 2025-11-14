Volgens geruchten lijkt het nu echt te gaan gebeuren: Apple Carplay komt naar de auto’s van Tesla. En eerlijk is eerlijk: dat werd wel tijd.

Tesla zet verrassende stap: Apple CarPlay lijkt werkelijkheid te worden

Volgens Bloomberg overweegt Tesla om Apple CarPlay toe te voegen aan hun auto’s. Er is echter nog geen definitief besluit genomen, dus we moeten nog eventjes een slag om de arm houden.

Als CarPlay daadwerkelijk naar de auto’s van Tesla komt, zal het wel de standaardversie worden. De nieuwe versie van CarPlay, CarPlay Ultra, wordt het in ieder geval niet. Die versie vind je op dit moment alleen in sommige auto’s van Aston Martin (en dat alleen in Amerika). Apple CarPlay gaat dus niet de volledige controle krijgen in een Tesla.

Maar waarom overweegt Tesla nu opeens wel Apple CarPlay? Jarenlang werd de ondersteuning voor CarPlay immers tegengehouden.

Veel kopers vinden CarPlay tegenwoordig een must-have bij het kiezen van een nieuwe auto. Een onderzoek liet zien dat ongeveer een derde van de autokopers het ontbreken van CarPlay als dé reden zien om een andere auto te kiezen.

Daarnaast zag Tesla de verkoop flink afnemen nadat Musk de leiding van het Amerikaanse DOGE. Inmiddels is hij daarmee gestopt en lijkt het aandeel van Tesla weer wat te stijgen. Maar dat dit een deuk in het imago van Tesla heeft veroorzaakt is een ding wat zeker is.

Daarnaast hebben de aandeelhouders een enorme bonus van 1000 miljard dollar voor Elon Musk goedgekeurd. Maar daarvoor moet de rijkste man ter wereld flink aan de bak. Hij krijgt deze enorme bonus wanneer hij bepaalde doelen haalt. Zo moet het bedrijf onder andere de komende tien jaar 20 miljoen auto’s per jaar afleveren. Ondersteuning voor Apple CarPlay in Tesla’s zou dat doel goed kunnen helpen.

CarPlay is het slimme besturingssysteem van Apple waarmee bestuurders hun iPhone in de auto kunnen gebruiken. Met CarPlay kun je onder meer bellen, navigeren en muziek luisteren.

