Apple CarPlay te vinden in auto’s van Australische politie

In het westen van Australië zullen we binnenkort politieauto’s vinden die zijn uitgerust met CarPlay van Apple. Waarom ze dit doen, lees je in dit artikel!

Politie plaatst Apple CarPlay in hun auto’s

In het verzorgingsgebied rondom Perth, een grote stad in het westen van Australië, is de politie al een lange tijd bezig met digitaliseren. Nu hebben ze een volgende stap gemaakt; de politie gaat zijn auto’s uitrusten met Apple CarPlay.

In samenwerking met Motorola Solutions, een bedrijf dat zich richt op (digitale) veiligheid (en ja, zusterbedrijf van de gelijknamige telefoonfabrikant), zorgt de Australische miljoenenstad dat nu alle politieauto’s ‘slim’ worden. En dit heeft een aantal voordelen voor de Australische politie.

Voordelen van Apple CarPlay voor de agent

De politie meldt dat er meerdere voordelen zitten aan de samenwerking met Apple CarPlay. De techniek is bedoeld om de workflow te verbeteren van politieagenten die veel op de weg zijn.. Ook zorgt de stembesturing van het systeem voor veiligheid van zowel de agent als de burger op straat. De politie kan namelijk zijn ogen op de weg blijven houden.

Aan de andere kant gaat CarPlay in Australië er ook voor zorgen dat de papieren bon overbodig raakt. Alle verkeersovertredingen worden via het autosysteem van Apple automatisch naar het hoofdbureau gestuurd. Dit zou volgens de politie jaarlijks 180.000 handgeschreven bonnen schelen. Goed voor de productiviteit én het milieu, dus.

Een laatste voordeel is de tracking van de politieauto’s. Via de ‘slimme’ auto’s bouwt de politie eenvoudiger een netwerk op van gerapporteerde overtredingen. Ook is het in kaart brengen van actieve politieagenten en delen van het land waar weinig blauw op straat te zien is eenvoudiger. Op die manier kan beter gemanaged worden waar politieagenten heen moeten worden gestuurd.

Wat is Apple CarPlay?

Apple CarPlay is dé manier om je iPhone met je auto te verbinden. Het doel is dat via het infotainmentsysteem elke iPhone met elke auto verbonden kan worden. Dat is met name voor nieuwere auto’s het geval, maar er zijn ook after market-oplossingen waarmee je je oude bak achteraf nog met CarPlay uitrust. Door je iPhone te koppelen aan het infotainmentsysteem in je auto, wordt CarPlay automatisch geactiveerd.

Siri speelt een centrale rol om de CarPlay te laten werken. Omdat de stembesturing van Apple alles opleest, kan de bestuurder zijn of haar ogen op de weg houden. Ook kan je muziek afspelen, navigeren en krijg je korte meldingen over eventueel geplande afspraken. Uiteraard zonder je te veel af te leiden. Browsen, tekstberichten sturen of filmpjes kijken, dat kan allemaal niet met CarPlay.