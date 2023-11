CarPlay wordt draadloos: deze automerken krijgen de update

CarPlay krijgt een nieuwe update, waardoor je eindelijk draadloos kunt verbinden met het besturingssysteem. Bij deze automerken heb je straks geen kabel meer nodig!

Goed nieuws als je CarPlay regelmatig gebruikt, want er komt een nieuwe update voor het besturingssysteem aan. De update brengt geen nieuwe functies naar CarPlay, maar maakt het kabeltje in de auto wél overbodig. Met de nieuwe versie wordt CarPlay namelijk eindelijk draadloos. De iPhone verbindt dan via bluetooth met de auto en activeert op die manier CarPlay.

Apple heeft CarPlay jaren geleden geïntroduceerd, zodat je bepaalde functies van je iPhone via de auto kunt gebruiken. Zo is het met CarPlay mogelijk om muziek af te spelen en om Kaarten te openen op het scherm van de auto. In veel auto’s heb je nu nog een kabel nodig om je iPhone met CarPlay te verbinden, alleen bij de nieuwere modellen werkt het besturingssysteem al draadloos. Daar komen binnenkort dus veel meer auto’s bij.

Deze automerken hebben CarPlay zonder kabel

De nieuwe update voor CarPlay wordt binnenkort uitgebracht in Europa, het is nog niet duidelijk of en wanneer de Verenigde Staten en Canada volgen. Auto’s van Hyundai en Kia krijgen de nieuwe versie van CarPlay als eerste. Heb je een auto van een van deze merken? Dan is de kans groot dat je binnenkort CarPlay draadloos kunt gebruiken. Lees hier welke modellen van Hyundai en Kia de nieuwe update van CarPlay krijgen.

Bij beide automerken gaat het om een lange lijst, waar ook oudere modellen op staan. Dit is dus een grote stap in de richting van een volledig draadloos CarPlay, ook bij oudere auto’s. Hierdoor is de kans groot dat je CarPlay bij andere automerken straks eveneens zonder kabel kunt gebruiken. Het is nog niet bekend welke merken op dit moment werken aan een draadloze versie van CarPlay.

CarPlay 2.0 komt eraan

De nieuwe update voor CarPlay wordt nu al uitgebracht bij Hyundai en Kia. Zie je de software-versie niet? Nog even geduld dan, want het duurt doorgaans even voordat de update bij iedereen beschikbaar is. Als jouw auto volgens de lijst van Hyundai of Kia ondersteuning biedt voor het draadloos verbinden met CarPlay, zal de nieuwe versie van het besturingssysteem binnenkort te installeren zijn.

Ondertussen werkt Apple hard aan een compleet nieuwe generatie van CarPlay, waarmee veel meer functies van de auto kunnen worden bestuurd. Zo is het met CarPlay 2.0 ook mogelijk om de radio en temperatuur in de auto te regelen. Wil je meer weten over de grote update voor CarPlay en wanneer je deze kunt installeren? Lees dan hier alles over CarPlay 2.0!

