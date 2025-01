Apple heeft het bevestigd: Apple CarPlay 2 komt later

Het kon stiekem niet anders, maar Apple heeft nu laten weten dat CarPlay 2 later komt. Dit is er aan de hand.

Eigenlijk wisten we het al, maar Apple heeft het nu ook bevestigd: Apple CarPlay 2 komt wat later dan oorspronkelijk gepland. Op de Amerikaanse Apple-pagina van CarpPlay stond eerst nog dat de update in 2024 zou komen. Dit is nu van de pagina weggehaald.

Op de Amerikaanse CarPlay-pagina is nu het volgende te lezen.

This next generation of CarPlay is the ultimate iPhone experience for the car. It provides content for all the driver’s screens including the instrument cluster. This ensures a cohesive design experience that is the very best of your car and your iPhone — with designs for each automaker that express your vehicle’s character and brand. Vehicle functions like radio and temperature controls are handled right from CarPlay. And personalization options ranging from widgets to selecting curated gauge cluster designs make it unique to the driver.