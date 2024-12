CarPlay 2.0 wéér vertraagd: brengt Apple de update nog wel uit?

De nieuwe generatie van CarPlay werd jaren geleden aangekondigd, maar is nog steeds niet officieel uitgebracht. Komt Apple nog wel met CarPlay 2.0?

CarPlay 2.0

Op de WWDC in 2022 kondigde Apple de nieuwe generatie van CarPlay aan. Met CarPlay 2.0 worden vrijwel alle schermen in je auto overgenomen en krijgt de software toegang tot veel meer functies van de wagen. Zo kun je de radio, airco, (stoel)verwarming en verlichting van het voertuig regelen via de vernieuwde versie van CarPlay. Je hebt bij de volgende versie van CarPlay dus geen fysieke knoppen meer nodig.

De verwachtingen waren daarom hooggespannen voor CarPlay 2.0, maar na de aankondiging in 2022 is er weinig veranderd. Apple heeft de vernieuwde versie van het besturingssysteem nog steeds niet uitgebracht en ook de vermelding op de website is ongewijzigd. Daar geeft Apple aan dat de eerste auto’s met CarPlay 2.0 verschijnen in 2024, maar die kans lijkt klein nu het december is. Komt Apple nog wel met de nieuwe versie van CarPlay?

Automerken zijn terughoudend

Hoewel op Apple’s website nog steeds te lezen is dat CarPlay 2.0 dit jaar komt, is het zo goed als zeker dat de grote update wordt uitgesteld naar 2025 of nóg later. Dit heeft mogelijk te maken met verschillende automerken, die vooralsnog terughoudend zijn met de integratie van CarPlay 2.0. De volgende generatie van het besturingssysteem neemt vrijwel alle functies in de auto over, waardoor autofabrikanten bang zijn om de controle over belangrijke software kwijt te raken.

Deze software wordt met CarPlay 2.0 overgenomen door Apple, met als gevolg dat fabrikanten minder inzicht hebben in gegevens van autobestuurders. Dat heeft er al voor gezorgd dat General Motors heeft afgezien van CarPlay 2.0. Waarschijnlijk moet Apple dus goede afspraken maken met fabrikanten over (het delen van) de verzamelde gegevens. Daarnaast zijn er nog geen auto’s met ondersteuning voor de nieuwe versie van CarPlay. Zo kondigde Porsche aan voorlopig vast te houden aan de huidige generatie van CarPlay.

CarPay 2.0 in iOS 18

December is een ongebruikelijke maand voor het uitbrengen van nieuwe auto’s, dus het is vrijwel zeker dat CarPlay 2.0 pas in 2025 verschijnt. Apple werkt in ieder geval wel nog aan de update, want in een recente testversie van iOS 18 zijn nieuwe symbolen van CarPlay opgedoken. Aan CarPlay 2.0 worden apps als Klimaat en Media toegevoegd. In iOS 18.2 heeft Apple de icoontjes van deze apps vast toegevoegd.

Het lijkt er daarom op dat CarPlay 2.0 niet van de baan is en later alsnog wordt uitgebracht. Wanneer de volgende generatie van het besturingssysteem precies komt is onduidelijk, dat wordt in ieder geval 2025 of later. Apple’s website zal binnenkort vermoedelijk worden aangepast, dat gebeurde in 2024 rond dezelfde periode. Dan weten we meer over Apple’s plannen voor CarPlay 2.0.