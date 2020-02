iOS 13.4: Apple CarKey laat je digitale autosleutels delen via iMessage

De CarKey-functie die Apple binnenkort met iOS 13.4 introduceert, laat je jouw auto ontgrendelen met je iPhone. Bovendien kun je een digitale autosleutel aanmaken en deze delen via de Berichten-app.



Apple CarKey delen is straks mogelijk

In de eerste bèta van iOS 13.4 dook CarKey op, een nieuwe functie waarmee je via de NFC-chip in je iPhone en Apple Watch een auto kunt openen en sluiten, mits deze ook NFC ondersteunt. Door een digitale autosleutel aan te maken, wordt deze bewaard in de Wallet-app, waar ook je betaalpassen veilig opgeslagen worden.

Uit de tweede bèta van iOS 13.4 is nu gebleken dat je deze autosleutel kunt delen via de Berichten-app. Omdat veiligheid hier uiteraard voorop staat, is dit alleen mogelijk in privégesprekken. In groepsgesprekken is de functie geblokkeerd.

Bij het delen van je autosleutel heb je de keuze uit een permanente of tijdelijke variant. Handig als je bijvoorbeeld jouw partner altijd de autosleutel wil geven, maar een vriend maar eenmalig toegang tot je wagen nodig heeft. Zodra je een autosleutel deelt, krijgt de persoon die hem ontvangt een melding waarin uitgelegd wordt hoe CarKey in zijn werk gaat.

Privacy en beveiliging staan voorop

Iedere keer als je CarKey gebruikt moet je net als bij het goedkeuren van een Apple Pay-betaling eerst Touch ID of Face ID gebruiken. Op die manier weet je iPhone zeker dat de juiste persoon de functie gebruikt.

Wanneer iOS 13.4 voor iedereen beschikbaar komt is nog niet duidelijk. Inmiddels hebben we twee bètaversies gehad en met een vermoedelijk Apple-event eind volgende maand zou het goed kunnen dat het bedrijf de update dan uitbrengt. Dat zou mooi samenvallen met de keynote, waar Apple de functie officieel kan presenteren.