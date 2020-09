Nieuwe aanwijzingen voor komst Apple Card in Europa

Ruim een jaar na de komst van de Apple Card-creditcard in de Verenigde Staten lijkt de betaalpas naar andere landen te komen. Is Nederland ook aan de beurt?

Lees verder na de advertentie.

‘Komst Apple Card in Europa lijkt aanstaande’

Het nieuws is afkomstig van MacRumors, dat een bron gesproken zegt te hebben die dichtbij het bankleven staat. Volgens de bron zou Apple op het punt staan om de Apple Card-betaalpas internationaal uit te brengen. Nog voor het einde van het jaar zou dit gebeurd zijn.

“De Apple Card zal in meerdere nieuwe regio’s verschijnen”, aldus de bron die de specifieke regio’s helaas niet benoemt. Dit zou samenvallen met de release van iOS 14.1 of iOS 14.2, een tussentijdse update die de benodigde functionaliteit voor de betaalpas zou toevoegen.

Dit gerucht sluit mooi aan op de vacatures die Apple een tijdje terug uitzette voor ‘Apple Card Product Managers’. Deze zouden met externe partners gaan samenwerken, wat een duidelijke aanwijzing is dat de betaalpas spoedig wordt uitgebreid.

Vervolgens vond MacRumors meerdere verwijzingen naar ‘GDPR’ in de code van de meest recente iOS 14-bèta. GDPR is een Europese wetgeving op het gebied van privacy, wat doet vermoeden dat ook Europese landen straks de Apple Card ondersteunen.

Vorig jaar liet Apple-ceo Tim Cook tijdens een werkbezoek aan Duitsland al weten van plan te zijn om de Apple Card internationaal uit te brengen. Krijgen we tijdens het Apple-event morgen hier meer over te horen? Of bewaart Apple de aankondiging voor een later evenement waar we vermoedelijk de iPhone 12 te zien krijgen?

Wat is de Apple Card?

De Apple Card is een fysieke en digitale betaalpas van Apple. Naast het doen van (online) betalingen kun je de pas ook gebruiken om inzicht te krijgen in je uitgaven en inkomsten.

Ook heeft de Apple Card een beloningsprogramma, waarmee je geld terugkrijgt afhankelijk van hoe vaak je met de Card betaalt. Zo krijg je drie procent van het aankoopbedrag teruggestort als je met de Apple Card en Apple Pay een Apple-product aanschaft.