Apple is gestopt met de Apple Car, maar toch is er nu een opgedoken. Een vader heeft voor zijn kinderen een eigen Apple Car gemaakt.

Zien: vader bouwt zelf een Apple Car voor zijn kinderen

Jammer genoeg is Apple gestopt met de ontwikkeling van de Apple Car. Maar dat weerhield een Vietnamese houtbewerker niet om zijn eigen Apple Car voor zijn zoon te maken. Trương Văn Đạo, ook wel bekend als ND Woodworking Art op YouTube, maakt vaker auto’s gemaakt van hout voor zijn kinderen.

Onlangs is hij begonnen aan zijn eigen versie van de Apple Car. Zoals bij al zijn creaties bestaat het meerendeel uit hout. Maar als je de video bekijkt zie je dat er ook een display met een soort iPad in de auto wordt verwerkt. Het is geen werkende tablet, maar het ziet er wel erg goed uit.

In de video is goed te zien hoe hij de rest van de auto maakt. Het Apple-logo pronkt voor- en achterop de auto. En aan het eind van de video zie je hem samen met zijn kinderen rondrijden in de Apple Car die hij zelf heeft gemaakt.

Wat is er met de echte Apple Car gebeurd?

Meer dan tien jaar werkte Apple aan een eigen auto, maar begin 2024 werd duidelijk dat de Apple Car er definitief niet zal komen. Jeff Williams, de leidinggevende van project Titan, heeft eind februari 2024 aan ongeveer tweeduizend medewerkers verteld dat de ontwikkeling van de Apple Car wordt stilgezet.

Het oorspronkelijke plan van Apple was om de auto volledig autonoom te maken. In dat geval zou het voertuig niet eens een stuur of pedalen hebben. Dat plan werd al snel bijgesteld: de Apple Car zou dan alleen nog op de snelwegen zelfrijdend zijn. Jammer genoeg zullen we het nooit te weten komen.

Overigens is het team achter de auto ook opgeheven, maar dat betekende gelukkig niet dat alle medewerkers werden ontslagen. Ze zijn aan de slag gegaan met de AI-functies in iOS 18.