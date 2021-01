Volgens geruchten sleutelt Apple al jaren aan haar eerste auto. Zo nu en dan duikt er nieuwe informatie op over het mysterieuze project. In dit artikel verzamelen we de meest geloofwaardige claims. Dit zijn onze verwachtingen voor de Apple Car.

Lees verder na de advertentie.

8 verwachtingen voor Apple Car

Het is bekend dat Apple al jaren bezig is met een (soort van) auto, maar men houdt de lippen stijf op elkaar naar de inhoud. Intern zou het plan bekendstaan als Project Titan.

Volgens de één werkt Apple aan een compleet elektrische zelfrijdende auto, terwijl anderen denken dat het voertuig ‘gewoon’ elektrisch. Ook horen we regelmatig dat Apple helemaal niet aan een complete auto werkt, maar aan een softwareplatform voor andere autofabrikanten.

In dit artikel proberen we daarom een zo compleet mogelijk overzicht te geven van de mogelijke route die de Apple Car gaat afleggen.

1. Hardware vs software

Te beginnen met de basis: waar is Apple eigenlijk mee bezig? Sommige geruchten stellen dat de iPhone-maker van A tot Z een compleet eigen auto in elkaar gaat sleutelen en zich met ieder detail bemoeit.

Apple is immers een bedrijf dat graag de touwtjes in eigen handen heeft: kijk maar naar de M1-chip in de nieuwe MacBooks en Mac mini. Deze wordt door Apple zelfgemaakt, nadat het bedrijf voor eerdere computers jarenlang met Intel samenwerkte.

Andere bronnen vermoeden dat het Apple vooral om de software gaat: die zou de auto slim moeten maken. Volgens deze informatie laat Apple de ‘hardware’-kant aan gerenommeerde autofabrikanten over en wordt Apple Car een softwareplatform voor slimme auto’s.

Deze gedachtegang is niet geheel ondenkbaar. Google hanteert deze strategie bijvoorbeeld met Android: de software ontwikkelt men zelf, maar het bouwen van smartphones laat men grotendeels aan merken als Samsung, Xiaomi en Nokia over.

2. Zelfrijdend

In de zomer van 2019 nam Apple Drive.AI over, een start-up voor zelfrijdende auto’s. Het is dus goed mogelijk dat Apple de kennis en technologie van dit bedrijf gaat gebruiken voor haar eigen project.

Drive.AI was onder meer bezig met het maken van hardware waarmee je ‘normale’ auto’s kon ombouwen naar zelfrijdende wagens. Deze innovatieve oplossing gaf het bedrijf een beurswaarde van 200 miljoen dollar ten tijde van de overname.

Volgens CNET kan de Apple Car in ieder geval zelfstandig sturen, gas geven en remmen. Wel zou er altijd een menselijke chauffeur achter het stuur moeten zitten om waar nodig in te grijpen. CNET denkt daarom dat de Apple-wagen vooralsnog niet geheel zelfrijdend is, maar wel een uitgebreide cruise control heeft.

3. Apple kiest voor elektrisch

Wat zo goed als vaststaat, is dat de Apple-auto elektrisch is. Dit gerucht horen we al jaren voorbijkomen en eind 2020 gooide Reuters olie op het vuur door te claimen dat de Apple Car een “revolutionaire” accu krijgt, waarover later meer.

Bovendien liet Tesla-directeur Elon Musk zich in het verleden al meermaals uit over Apples voertuigplannen. De maker van elektrische auto’s verwacht en hoopt zelfs dat het bedrijf uit Cupertino zich ook in de wereld van duurzame auto’s gaat bewegen. Bovendien past een benzine- of dieselauto niet in het vooruitstrevende imago van Apple.

4. Centrale rol voor Siri

Het ligt voor de hand dat Siri een centrale rol inneemt in Apple Car, mocht de auto ooit daadwerkelijk de weg op gaan. De spraakassistent van Apple wordt de laatste jaren steeds slimmer en zorgt ervoor dat je draadloos muziek kunt opzetten, of naar je werk navigeren.

Ook aartsrivaal Google zet flink in op draadloze bediening. Google Assistent, de tegenhanger van Apples Siri, krijgt namelijk een steeds prominentere rol in Android Auto, de grote concurrent van CarPlay. Ook de opvolger van Android Auto, Android Automotive genaamd, leunt zwaar op draadloze besturing en is met de Google Assistent in het achterhoofd gemaakt.

5. Revolutionaire accu en iPhone-scanner

Volgens persbureau Reuters krijgt de Apple Auto een “revolutionaire” accu. Deze zogeheten monocel-batterij neemt minder ruimte in dan huidige exemplaren, waardoor de capaciteit vergroot kan worden. Dit zorgt volgens Reuters voor een grotere actieradius. Bovendien zouden de monocel-batterijen relatief goedkoop zijn om te produceren.

Verder claimt het persbureau dat de Apple-auto is uitgerust met meerdere LiDAR-scanners. Deze kennen we van de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Een LiDAR-scanner blinkt uit in het registreren van afstanden en wordt volgens Reuters gebruikt om tijdens het rijden de omgeving te scannen. Dankzij deze sensoren weet de Apple-auto zijn positie op de weg, en die van andere verkeersdeelnemers.

6. Samenwerking met Hyundai

Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNBC werkt Apple voor haar auto samen met fabrikant Hyundai. Hoe de samenwerking er precies gaat uitzien is nog niet bekend. De eerste mogelijkheid is dat de elektrische Apple-auto in de Amerikaanse staat Georgia gemaakt gaat worden in een fabriek van Kia Motors, een dochterbedrijf van Hyundai.

Ook zou het kunnen dat de twee partijen een geheel nieuwe fabriek oprichten. CNBC vermoedt dat deze fabriek minstens 400,000 auto’s per jaar zou moeten kunnen leveren. Waar de fabriek gebouwd gaat worden, is nog onduidelijk.

7. Apple-auto rijdt nog lang niet weg

Rond 2014 gingen er geruchten dat het eerste Apple-voertuig rond 2020 zou wegrijden, maar die inschattingen bleken te optimistisch. De meest recente geruchten geven aan dat het tot minstens 2024 gaat duren voordat de Apple Car uitkomt. Men zou vanaf eind 2022 met een gesloten test willen starten om te kijken hoe goed de auto functioneert.

8. Apple als toeleverancier

Tot slot is het ook nog mogelijk dat Project Titan een hele andere insteek heeft dan tot nog toe werd gedacht. Eind 2020 kwam namelijk naar buiten dat Apple niet zozeer aan een eigen auto zou werken, maar wel aan een chip om andere auto’s slimmer te maken. Dit bericht werd onder meer naar buiten gebracht door Bloomberg, dat een uitstekende reputatie heeft als het op Apple-geruchten aankomt.

Houd iPhoned in de gaten voor nieuws over de Apple Car. Meld je aan voor onze nieuwsbrief of download de gratis iPhoned-app om niets te missen.