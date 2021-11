‘Meerdere oud-Tesla-medewerkers werken aan zelfrijdende Apple Car’

Apple heeft opnieuw een oud-Tesla-medewerker aangenomen voor het mysterieuze Apple Car-project. Komt de eerste Apple-auto steeds dichterbij?

Apple neemt opnieuw oud-Tesla-ingenieur aan

Het Apple Car-project gaat gestaag door. Apple heeft onlangs Christopher “CJ” Moore aangenomen, een oud-Tesla-ingenieur. Dat meldt Bloomberg. Moore volgt in de voetstappen van meerdere oud Tesla- en Mercedes-medewerkers. Aan het Apple Car-project, dat intern bekend staat als Project Titan, wordt nu al jaren gewerkt. Ondanks een aantal flinke tegenslagen, zoals opstappende leidinggevenden en mislukte samenwerkingen, werkt Apple gestaag door.

Christopher Moore leidde bij Tesla het Autopilot-team. Hij werkte dus aan het realiseren van zelfrijdende auto’s. Zelfrijdende auto’s zijn de toekomst. Niemand heeft dan meer een rijbewijs nodig en het aantal door mensen veroorzaakte ongelukken zal drastisch afnemen. Het duurt echter nog wel een aantal jaar voordat de technologie mainstream wordt. Dit is naar verluidt één van de redenen dat Moore Tesla verliet.

Moore vond dat een aantal uitspraken van Elon Musk, Tesla’s CEO, niet “overeenkwamen met de technische realiteit”. Musk stelde dat Tesla dicht bij het vrijgeven van zogenaamde ‘Level 5-autonomiefuncties’ zou zijn. Dit zou betekenen dat Tesla binnenkort zelfrijdende auto’s op de markt brengt, die geen menselijke tussenkomst meer nodig hebben. Het huidige systeem, dat bekend staat als ‘Level 2’, vereist dat chauffeurs hun handen aan het stuur houden.

Meer over de Apple Car

We horen al jaren geruchten over de Apple Car. Een tijdje terug liet Hyundai weten met Apple te hebben gesproken, maar dat de gesprekken uiteindelijk op niets uitliepen. We weten eigenlijk nog vrijwel niets over een eventuele auto van Apple. Wel staat vast dat Apple de elektrische-auto-industrie met veel belangstelling volgt. Het is dan ook geen groot geheim dat Apple aan een auto werkt.

Eind 2020 stapte bijvoorbeeld een voormalig Porsche-topman over naar Apple om te werken aan het mysterieuze project. In september 2021 nam Apple twee voormalig Mercedes-ingenieurs aan. Ook nam Apple een reeks start-ups over die zich bezighouden met (autonoom) rijden, zoals Drive.AI.

