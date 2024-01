Apple Car loopt weer vertraging op – dit is de geplande release

Apple werkt al jaren aan een eigen auto, maar het project heeft naar verluidt weer vertraging opgelopen. Dit is nu de geplande release van de Apple Car.

Opnieuw vertraging bij Apple Car

Apple werkt volgens geruchten al jaren aan een eigen auto, de Apple Car. Het oorspronkelijke plan van Apple was om de auto volledig autonoom te maken. Daarom rijden er op dit moment al verschillende Apple Cars rond in Californië. Inmiddels heeft het project al meermaals vertraging opgelopen, waardoor de release van de Apple Car nu wéér is uitgesteld.

Volgens de laatste geruchten stond de Apple Car gepland voor 2026, een jaar eerder zouden de tests met het definitieve ontwerp beginnen. Dat blijkt nu toch te vroeg te komen, waardoor de release van de Apple Car is uitgesteld naar 2028. Om die datum wél te halen heeft Tim Cook naar verluidt concessies moeten doen, waardoor de Apple Car minder geavanceerd wordt dan gepland.

Apple Car niet meer autonoom

De Apple Car zou oorspronkelijk niet eens een stuur of pedalen hebben. Dat plan werd al snel bijgesteld: de auto zou dan enkel op de snelwegen nog zelfrijdend zijn. Ook dat blijkt nu voor de release in 2028 teveel gevraagd, waardoor de Apple Car alleen nog ondersteuning biedt bij het rijden op snelwegen. Apple’s eerste auto functioneert hierdoor naar verluidt hetzelfde als de wagens van Tesla.

De auto krijgt in dit scenario natuurlijk wel een stuur en pedalen. Dit is het gevolg van druk die uitgevoerd wordt door het bestuur van Apple. Tim Cook heeft hierdoor een nieuwe strategie moeten uitdenken, om de Apple Car in ieder geval op de markt te krijgen. De auto wordt dus een stuk minder autonoom dan gepland, waardoor er nu opnieuw met potentiële Europese partners wordt gesproken over het herziene plan.

Laatste kans voor Project Titan

Volgens insiders is dit een belangrijk moment voor de Apple Car. Er gaan sinds het oprichten van Project Titan, het team van grote namen achter de Apple Car, al veel geruchten rond over de release van de auto. Even leek het erop dat de autonome Apple Car de finish zelfs niet zou halen; het team dat de auto produceert werd namelijk tijdelijk opgeheven. Sinds 2022 wordt er dus wel weer aan het project gewerkt.

Als we de geruchten moeten geloven is dit één van de laatste kansen die de Apple Car krijgt. Er zijn inmiddels zoveel concessies gemaakt, dat het nu wel mogelijk moet zijn voor het bedrijf om een elektrische wagen te produceren. Volgens insiders bestaat de kans dat de stekker uit het project wordt getrokken als dit opnieuw niet lukt. De release van de Apple Car staat nu dus op 2028, maar dat is nog allesbehalve zeker.

