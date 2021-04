Volgens een doorgaans betrouwbare bron is Apple “heel dichtbij” het sluiten van een deal met een autofabrikant. Het eerste Apple Car prototype zou dan ook in 2024 uitkomen.

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: Eerste Apple Car prototype in 2024

Dat schrijft The Korea Times. De krant weet op basis van gesprekken met anonieme bronnen te melden dat Apple in gesprek is met LG Magna e-Powertrain. Dit is een joint venture tussen elektronicabedrijf LG en de Canadese autofabrikant Magna.

De gesprekken zouden in een vergevorderd stadium zijn en alleen de details moeten nog gladgestreken worden. Indien het van een deal komt, rollen de eerste Apple Cars “begin 2021” van de band af, aldus de Koreaanse krant.

In eerste instantie gaat het vooral om prototypes. Apple ziet haar eerste voertuig als test om te kijken of er animo voor is. Ook worden de eerste Apple Cars gebruikt om het verdienmodel en het productieproces glad te strijken.

Verder merkt The Korea Times op dat de deal zeer gelegen komt voor LG. Het van oorsprong Zuid-Koreaanse bedrijf besloot onlangs te stoppen met het produceren van smartphones en is daardoor naarstig op zoek naar nieuwe verdienmodellen.

Investeerders van LG zouden daarom druk uitoefenen op de bedrijfsleiding om een deal met Apple te sluiten. Op die manier kan het merk namelijk aan haar imago en reputatie werken, aldus de bronnen van The Korea Times.

Dit weten we al over de Apple-auto

We horen al jaren geruchten over de Apple Car, of Project Titan, zoals het project intern bij Apple genoemd wordt. Onlangs nog liet Hyundai weten met Apple te hebben gesproken, maar dat de gesprekken uiteindelijk op niets uitliepen.

Wel staat vast dat Apple de elektrische auto-industrie met veel belangstelling volgt. Eind 2020 stapte bijvoorbeeld een voormalig Porsche-topman over naar Apple om te werken aan het mysterieuze project. Ook nam Apple een reeks start-ups over die zich bezighouden met (autonoom) rijden, zoals Drive.AI.

Lees ook: Apple Car: dit weten we al over Apples eerste auto

Het laatste nieuws over de Apple Car: