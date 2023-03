Zoveel autonome Apple Cars rijden nu rond (en zoveel ongelukken waren er)

Apple voert inmiddels volop tests uit met zelfrijdende auto’s. Hoeveel Apple Cars rijden er op dit moment rond en hoeveel ongelukken zijn er al gebeurd?

Apple werkt aan eigen auto

Apple werkt volgens geruchten al jaren aan een eigen auto, de Apple Car. Het oorspronkelijke plan van Apple was om de auto volledig autonoom te maken. De Apple Car zou in dat geval niet eens een stuur of pedalen hebben. Dit plan is inmiddels bijgesteld: de auto is nu enkel op de snelwegen nog zelfrijdend. De auto krijgt in dit scenario natuurlijk wel een stuur en pedalen.

Om de auto – ook al is het maar gedeeltelijk – autonoom te maken, voert Apple enorm veel tests uit die ervoor moeten zorgen dat de Apple Car probleemloos zelf kan rijden. Daarvoor rijden al autonome auto’s van Apple rond in Californië. Om hoeveel auto’s gaat het en hoe gaan Apple’s eerste tests met de zelfrijdende auto’s?

Inmiddels 67 Apple Cars op de weg

In totaal rijden er op dit moment 67 Apple Cars rond in Californië. Deze auto’s rijden grotendeels autonoom, maar dat betekent niet dat er niemand in de Apple Car zit. Volgens de data van Apple zijn er 201 chauffeurs bevoegd om zo’n ‘autonome’ Apple Car te besturen. Deze chauffeurs zijn altijd aanwezig in de auto, zodat ze kunnen ingrijpen als het toch dreigt mis te gaan bij een Apple Car.

Het afgelopen jaar is er slechts één ongeluk gebeurd met een Apple Car, dat het totaal aantal ongelukken met een Apple Car op zestien brengt. Een ongeluk is overigens een groot woord voor het voorval, bij het ‘ongeluk’ raakte de velg van de Apple Car de stoeprand. Alle voorvallen met zelfrijdende auto’s moeten gemeld worden, dus ook dit ‘ongeluk’.

Interessant detail hierbij is dat de stoep geraakt werd in handmatige modus, het voorval gebeurde dus door één van de 201 chauffeurs. Het is natuurlijk de vraag of dit ongeluk ook was gebeurd als de Apple Car zelf reed. De kans is namelijk klein dat de auto de stoeprand ook had geraakt bij het autonoom inparkeren.

Releasedatum Apple Car waarschijnlijk in 2026

Er gaan sinds het oprichten van Project Titan, het team van grote namen achter de Apple Car, al veel geruchten rond over de releasedatum van de auto. Even leek het erop dat de autonome Apple Car de finish zelfs niet zou halen; het team dat de auto produceert werd namelijk tijdelijk opgeheven. Vorig jaar werd de motor van het team weer opgestart, waardoor er weer aan de futuristische auto wordt gewerkt.

Er lijkt daardoor eindelijk duidelijkheid te zijn over wanneer de auto verschijnt: in 2024 moet het eerste ontwerp af zijn, zodat deze in 2025 getest kan worden. De Apple Car wordt dan in 2026 op de markt gebracht. Of deze jaartallen dit keer wel haalbaar zijn is afwachten, want de Apple Car werd al meermaals uitgesteld.

