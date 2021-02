Hyundai en Kia: ‘gesprekken met Apple over autodeal zijn gestopt’

Na een week vol geruchten bevestigen Hyundai en Kia dat de onderhandelingen over een Apple-auto officieel zijn afgebroken.

Apple Car en Kia: Apple trapt op de rem

De geruchtenmolen van de Apple Car draaide de afgelopen dagen overuren. Hyundai bevestigde zelf dat Apple gesprekken voerde met meerdere automakers om de productie van zijn eerste auto veilig te stellen. Ook Kia, een dochterbedrijf van Hyundai, zou deelnemen aan deze gesprekken die zich al in een vergevorderd stadium zouden bevinden.

Als we de geruchten mogen geloven, zou er al gesproken worden om de Apple-auto in Georgia te gaan produceren, in een nieuwe fabriek van Kia. Een paar dagen later is het verhaal honderdtachtig graden gedraaid: in een verklaring laten Hyundai en Kia weten inmiddels niet meer in gesprek te zijn met Apple.

Een reden geven ze hier niet voor, maar Bloomberg sprak een ingewijde die zegt dat al de gelekte informatie over de gesprekken bij Apple in het verkeerde keelgat schoot. Niet zo gek, aangezien Apple als bedrijf bekend staat om zijn geheimhouding.

Dat Apple op de rem is gestapt bij Kia, wil nog niet zeggen dat het autoproject helemaal stil ligt. Het bedrijf zou nog steeds met andere automerken rond de tafel gaan om te zien wie de productie op zich kan nemen. Ook stapte een topman van Porsche eind 2020 over naar Apple om zich met het project bezig te houden.

Ondanks dat zal het nog wel even duren tot we de eerste Apple Car op de weg zien rijden. Analisten voorspellen dat dit op zijn minst tot 2024 kan duren.

