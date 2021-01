‘Apple en Hyundai werken samen aan Apple Car, productie start in 2024’

Het begin van het nieuwe jaar heeft de geruchtenmolen van de Apple Car in de volgende versnelling gezet. Een nieuw gerucht stelt dat Apple de handen ineenslaat met Hyundai.

‘Apple Car wordt gefabriceerd door Hyundai’

De nieuwste hint over Apples langlopende autoproject is afkomstig van Reuters, die zich beroept op het Koreaanse Korea IT News. Anonieme bronnen stellen dat Apple in maart al een grote samenwerking aankondigt met Hyundai. Het zou de eerste concrete bevestiging zijn dat Apples auto dichterbij komt en het geeft meteen een duidelijke planning met wat we kunnen verwachten.

Hyundai bevestigde de samenwerking aanvankelijk toen een journalist van CNBC om bevestiging vroeg. Maar een paar uur later werd deze verklaring weer ingetrokken.

Hyundai en Apple zouden hun elektrische voertuig mogelijk in een fabriek in Georgia gaan produceren. De fabriek is eigendom van Kia Motors, een dochterbedrijf van Hyundai.

Een andere mogelijkheid is dat de twee bedrijven een gloednieuwe fabriek oprichten in de Verenigde Staten waar jaarlijks 400.000 auto’s gefabriceerd kunnen worden. Het gerucht stelt daarnaast dat er mogelijk een ‘testversie’ van deze auto in 2022 wordt onthuld.

Apple wil vooral autosoftware maken

Dat Apple een samenwerking aangaat met een grote autofabrikant als Hyundai past goed bij geruchten die we al langer horen. Het zou voor Apple niet zozeer draaien om het volledig ontwerpen en lanceren van een auto, maar vooral om de software die een elektrische auto slim kan maken.

De afgelopen weken duiken er weer meer verhalen op over Project Titan, de codenaam voor Apples auto-ambities. Zo schreef het doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg dat een Apple-auto nog niet in de buurt is van de productiefase en dit pas over vijf tot zeven jaar zou gebeuren.