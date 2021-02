‘Eerste versie van Apple Car volledig autonoom: geen bestuurder nodig’

Apples ambitieuze autoproject krijgt steeds meer vorm. Na geruchten over de fabrikanten weten we nu meer over hoe deze eerste Apple Car moet gaan werken.

‘Apple Car is volledig autonoom’

Het nieuws is afkomstig van CNBC, dat zich beroept op anonieme bronnen. Zij stellen dat de eerste versie van de Apple Car al volledig autonoom zou zijn: ‘de elektrische auto werkt volledig zonder bestuurder en is uitgerust met de meest moderne technieken.’

Dat is een groot verschil met de geruchten van een half jaar geleden. Toen zou Apple met zijn Project Titan nog van plan zijn om enkel de software van de auto te ontwerpen, nu lijkt het project te zijn opgeschaald naar een volledig zelfrijdende wagen.

Het nieuws komt op een opvallend moment. Apple zou op het punt staan om een deal van bijna 4 miljard dollar te sluiten met Kia Motors, een zusterbedrijf van Hyundai. Zij zouden de productie van de auto op zich nemen in de Verenigde Staten.

Het bedrijf van Tim Cook zou juist voor Kia gekozen hebben, omdat het automerk ervoor openstaat om Apple de volledige controle over zowel de software als de auto zelf te geven.

Autosoftware en -hardware van Apple

In plaats van enkel de software heeft Apple daarmee vrij baan om een volledige auto te ontwerpen. Geen toeval dus dat deze week bekend werd dat een oud-topman van Porsche nu bij Apple werkt.

Met alle geruchten van betrouwbare bronnen kan het haast niet anders dat Apple zijn autoproject aan het versnellen is. Zoals het er nu naar uitziet zou het bedrijf in 2024 zijn eerste Apple Car willen produceren, waarna ze in 2025 te koop zijn. Reken er dus maar op dat we in de komende weken, maanden en jaren nog veel meer over dit grote project gaan horen.

