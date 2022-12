Apple Car komt in 2026 (en hij wordt duur)

Na jarenlange geruchten lijkt de Apple Car in 2026 toch echt op de markt te komen. De grote vraag: hoe duur wordt Apples eerste auto?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Car komt in 2026

Er gaan sinds het oprichten van Project Titan, het team van grote namen achter de Apple Car, al veel geruchten rond over de releasedatum van de auto. Even leek het erop dat de Apple Car helemaal niet meer de finish zou halen; het team dat de auto produceert werd namelijk tijdelijk opgeheven.

Begin dit jaar werd de motor van het team weer opgestart, waardoor er weer aan de futuristische auto wordt gewerkt. Er lijkt daardoor eindelijk duidelijkheid te zijn over wanneer de auto verschijnt: in 2026 komt de Apple Car op de markt.

Apple Car wordt toch niet volledig zelfrijdend

Het oorspronkelijke plan van Apple was om de auto volledig autonoom te maken. De Apple Car zou in dat geval niet eens een stuur of pedalen hebben. Dit plan is inmiddels bijgesteld: de auto is nu enkel op de snelwegen nog zelfrijdend. De auto krijgt in dit scenario natuurlijk wel een stuur en pedalen.

Apple focust in de Apple Car op entertainment. Als de auto volledig autonoom rijdt over de snelweg moet jij als bestuurder een film kunnen kijken of een spelletje kunnen spelen. De auto waarschuwt je dan ruim van tevoren als je het rijden weer moet overnemen.

Design van de Apple Car: nog veel onduidelijk

Over het design van de Apple Car is nog niet heel veel bekend. De auto heeft dus naar alle waarschijnlijkheid wel een stuur en pedalen, waardoor die er minder futuristisch uitziet dan Apple zelf had gehoopt. De stoelen achterin de Apple Car staan tegenover elkaar, in plaats van achter elkaar bij normale auto’s. Hierdoor kijk je je medepassagiers dus aan en praat je gemakkelijker met elkaar.

De technische inhoud van de Apple Car is eveneens nog onbekend. Het is zeker dat het een elektrische auto zal zijn, Apple zou inmiddels al een ‘revolutionaire accu‘ hebben. Deze zorgt ervoor dat deze Apple Car in 2026 verder en sneller kan rijden dan bijvoorbeeld de huidige modellen van Tesla. Maar totdat we écht nieuws horen, blijft het speculeren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De grote vraag: hoe duur wordt Apples eerste auto?

De grote vraag is natuurlijk hoe duur Apples eerste auto wordt. Het simpele antwoord: dat is nog niet duidelijk. Wat we wél weten is een maximale prijs: Apple is niet van plan de auto voor meer dan 100.000 Amerikaanse dollar te verkopen. Dit is al ‘goedkoper’ dan de eerste doelstelling van 120.000 dollar.

Of dit enkel om de duurste uitvoering gaat of dat alle modellen zo duur gaan worden is nog onduidelijk. Het is in ieder geval zeker dat de Apple Car in 2026 gepaard gaat met een behoorlijk hoog prijskaartje.

In 2024 is het eerste ontwerp klaar

Welke revoluties Apple met dit prijskaartje naar de automarkt brengt blijft nog even afwachten. In 2024 moet het eerste ontwerp af zijn, zodat deze in 2025 getest kan worden. De Apple Car wordt dan in 2026 op de markt gebracht. Of deze jaartallen dit keer wel haalbaar zijn is afwachten, alleen de tijd zal het leren.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!