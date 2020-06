Nu Apple steeds meer diensten aanbiedt, werkt het bedrijf aan een manier om dit allemaal in een groot overkoepelend abonnement te stoppen. De onthulling hiervan lijkt dichterbij dan we dachten.

iOS 13.5.5 bevat verwijzingen naar Apple-dienstenbundel

In de code van de onlangs verschenen bèta van iOS 13.5.5 heeft 9to5Mac bewijs gevonden voor een gerucht dat al vaker voorbij is gekomen. Apple zou al zijn digitale diensten als een overkoepelend abonnement willen aanbieden voor een lagere prijs.

In theorie krijg je dan voor een vast bedrag per maand toegang tot Apple Music, Apple Arcade, Apple TV Plus, Apple News Plus en iCloud. Deze bundel zou goedkoper moeten worden dan afzonderlijke abonnementen voor deze diensten afsluiten. In de code van iOS is te zien dat er een ‘Bundle Offer’ beschikbaar komt.

Mogelijk krijgen mensen die bijvoorbeeld al een abonnement hebben op Apple Music en Apple Arcade dan een melding die voorstelt om over te stappen op deze bundel. Op die manier kunnen de nieuwe Apple-diensten als TV Plus en News Plus meeliften op het succes van het veel succesvollere Apple Music.

Vorig jaar verscheen het eerste gerucht over deze Apple-bundel. Destijds zou het bedrijf gesprekken voeren met muziekproducenten en uitgevers om het aanbod van Apple Music en Apple News Plus in één abonnement te bundelen. Daarnaast experimenteert Apple inmiddels met een speciale aanbieding voor studenten, die gratis Apple TV Plus krijgen als ze al lid zijn van Apple Music.

Een slimme zet voor Apple

Naast dat het een goede manier is voor Apple om meer geld te verdienen, is het ook onderdeel van de strategie van het bedrijf om mensen nog meer aan Apple-producten te binden. Het is geen geheim dat de diensten van Apple het beste werken op de apparaten die ook door het bedrijf uit Cupertino gemaakt worden. Als iemand meerdere diensten gebruikt, zal het dus lastiger worden om over te stappen op Android of een ander technologiemerk.