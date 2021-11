‘Apple AR-bril komt in 2022 en je hebt geen iPhone meer nodig’

Dat Apple achter de schermen bezig is met een eigen augmented reality-bril is al langer bekend. Volgens de laatste geruchten heeft de speciale bril van Apple geen iPhone nodig om te werken.

Apple AR-bril komt in 2022: geen iPhone meer nodig

Dat zegt Ming-Chi Kuo, een bekende analist in de Apple-wereld. Het wordt een headset die er daadwerkelijk uitziet als een bril en alleen over AR beschikt. Je ziet dan een virtuele laag over de werkelijkheid heen. Dat is bijvoorbeeld handig als je aan het navigeren bent en ‘geprojecteerde’ pijlen laten zien welke kant je op moet.

Verder zegt Kuo dat de bril ongeveer dezelfde processorkracht heeft als een Mac. Maar hij denkt wel dat de headset twee processors krijgt, een high-end en een langzamere. De snelle processor heeft de performance vergelijkbaar met de M1 voor de Mac. De andere processor zal vooral gebruikt gaan worden voor zaken die te maken hebben met de verschillende sensoren op de bril.

De analist voorspelt ook dat de bril twee 4K micro OLED-schermen van Sony gaat krijgen. Dit zou volgens hem de weg vrijmaken voor VR-ondersteuning. Volgens Kuo is Apple van plan om de iPhone binnen tien jaar geheel te vervangen door augmented reality. De AR-bril is mogelijk de eerste stap van dit enorme project.

Hier werkt Apple aan

Apple Glass, Apple View of iGlass: hoe de nieuwe bril van Apple straks heet weet niemand, maar dat eraan gewerkt wordt is duidelijk. Het product duikt de afgelopen jaren namelijk steevast op in patenten en uitgewerkte concepten.

Volgens Ming-Chi Kuo, sleutelt het bedrijf zelfs aan drie brillen. Een headset die er daadwerkelijk uitziet als een bril en deze bril zou dus alleen over AR beschikken. Daarnaast werkt Apple aan een headset met augmented en virtual reality (AR en VR). Deze zou eruit zien als concurrerende headsets, zoals die van Oculus (dat weer onder Meta valt).

Op de achtergrond sleutelt Apple volgens de kenner ook aan slimme contactlenzen. Details hierover ontbreken nog, want het project zou nog in de beginnende fase zitten.

