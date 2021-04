Apple werkt aan brillen voor virtual en augmented reality. De patenten die het bedrijf bezit zeggen veel over deze Apple-bril van de toekomst, één van de meest spannende nieuwe Apple-producten sinds tijden.

De Apple bril patenten

Met een patent beschermt een bedrijf zijn uitvinding. Apple is één van de grootste partijen als het gaat om patenten. Het bedrijf van Tim Cook doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de concurrentie er niet met zijn ideeën vandoor gaan.

Patenten zijn ruwweg in twee categorieën onder te verdelen: patenten die zijn toegewezen en patenten die zijn aangevraagd. In dit artikel leggen we de focus op enkele interessante patenten die Apple daadwerkelijk zijn toegewezen, omdat dit het meeste zegt over de producten die op de markt komen.

Je oog- en hoofdbewegingen worden bijgehouden

Apple heeft een patent in handen waarbij je oogbewegingen worden bijhouden. Tevens heeft de fabrikant de technologie in handen om te bepalen wat je dominante oog is, zodat de bril beter weet waar jij naar kijkt. Dat is interessant, omdat de bril dan altijd hetgeen waar je naar kijkt het mooist in beeld zet.

Een andere technologie waar Apple de rechten voor heeft, is de mogelijkheid om hetgeen waar je naar gaat kijken te voorspellen. Daarvoor wordt gekeken naar de miniscule oogbewegingen die je maakt voordat je daadwerkelijk je zicht op wat anders legt.

Apple bezit tevens de technologie waarmee de bril allerlei bewegingen van je hoofd kan registreren. Denk aan kauwen, met je oog knipperen, een knipoog geven, glimlachen, het omhoog trekken van een wenkbrauw of het fijnknijpen van je ogen. Dat kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor een avatar, die jouw bewegingen kopieert. Denk aan een uitgebreide versie van de Memoji.

De echte en virtuele wereld komen naadloos samen

Apple heeft een patent in handen voor een ‘scene camera‘. Deze camera legt de omgeving vast, om bijvoorbeeld de randen, objecten en diepte in de omgeving te analyseren. Vervolgens kunnen virtuele elementen realistisch worden toegevoegd, waarbij rekening wordt gehouden met de randen in de omgeving zelf.

Met dit patent kan de omgeving vastgelegd worden vanuit hetzelfde perspectief als de ogen van de gebruiker, zodat de echte en virtuele wereld naadloos samenkomen.

Trillingen in de oortips of hoofdband van de bril

Apple bezit een patent waarmee trillingen doorgevoerd kunnen worden in de oortips of een hoofdband van een bril. Op deze manier kan de gebruiker er op gewezen worden een bepaalde kant op te kijken. Bijvoorbeeld als iemand tijdens een virtuele vergadering praat.

De technologie kan ook worden gebruikt om de ervaring van het luisteren naar muziek te versterken, of om de gebruiker in een game er op te wijzen waar het geluid vandaan komt.

We krijgen besturing in de hand

Om games te kunnen spelen en andere apps te gebruiken in virtual en augmented reality, is een controller nodig. Apple heeft verschillende patenten voor interessante controllers, die mogelijk wat makkelijker te begrijpen zijn voor het grote publiek dan een analoge stick en knoppen. Apple onderzoekt allerlei soorten apparaatjes die je in je hand houdt. Check onderstaande tekening maar eens.

Maar misschien hebben we wel helemaal geen extra controller nodig, want Apple heeft een patent in handen waarmee besturing gewoon mogelijk is via vingerbewegingen in de lucht.

Maximale comfort

Eén van de patenten gaat specifiek over de band die om de hoofd wordt geplaatst om de bril op zijn plek te houden. Apple heeft de technologie waarmee een 3D-beeld van je hoofd wordt gemaakt, om te bepalen hoe je de band het beste kunt dragen voor de meeste comfort. Bijvoorbeeld door de banden strakker te doen.

Slimme schoenen

Apple heeft een patent gewonnen over slim schoeisel om VR-games mee te spelen. Met deze sokken of schoenen, moet de speler het gevoel krijgen echt in de omgeving te lopen, door warmte, kou en mogelijk zelfs gladheid te voelen. Naast de schoen is dan wel een speciale ondergrond nodig, zoals een mat of ander platform.

Beelden direct op je oogbal

Hoe zie je de beelden terwijl je de bril op hebt? Dat kan door een schermpje dichtbij je ogen te plaatsen, maar het kan ook anders. Apple heeft een patent in handen voor een technologie waarbij het beeld pixel voor pixel direct op je oogballen wordt geprojecteerd. Een interessante manier om diepte op de juiste manier weer te geven.

Wat betekent dit?

Apple lijkt aan verschillende brillen te werken, voor virtual- en augmented reality. Het uiteindelijk doel is een kleine bril voor mixed reality, om digitale elementen aan de echte wereld toe te voegen.

Bovenstaande patenten heeft Apple in handen. We weten niet of deze technologieën daadwerkelijk gebruikt gaan worden in de genoemde brillen en al helemaal niet in welke versie van de bril, maar deze fascinerende patenten laten ons in ieder geval dromen over een hele spannende toekomst.

