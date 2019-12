De Apple-bril krijgt verborgen camera’s en speakers die je kunt loskoppelen. Op die manieren moet de bril stijlvol en handig worden.

‘Apple-bril krijgt verborgen camera’s’

Dat blijkt uit twee patenten die afgelopen week zijn ingediend bij de USPTO, de Amerikaanse octrooienorganisatie. Het eerste document beschrijft hoe Apple onzichtbare camera’s in de headset gaat verwerken. Het bedrijf denkt erover na om hierbij via een glazen plaat en optische illusies sensoren, camera’s en andere elementen weg te werken.

Deze optische illusie werkt aan de hand van een elektrisch spanningsveld. De doorzichtigheid van het plaatje kan aangepast worden aan de hand van een (zeer laag) voltage. Op die manier kan de camera bijvoorbeeld verborgen worden, wat het design ten goede komt. Daarnaast kan de bril zo beter met fel zonlicht omgaan en bijvoorbeeld weerkaatsingen corrigeren.

Het tweede patent laat zien dat de Apple AR-bril wellicht verwijderbare speakers krijgt. Wanneer je deze niet gebruikt tijdens het gebruiken van de bril, kun je deze bijvoorbeeld op tafel leggen om muziek af te spelen. Op die manier heb je dus oordopjes en een speaker in één product.



De toekomst van AR

De geruchtenmolen rondom de Apple AR-bril draait op volle toeren. De headset zou in 2022 uitkomen en lijken op de Oculus Quest van Facebook. Wel is het design ietwat aangepast, zo schreef The Information in november. De Apple AR-bril zou onder meer strakker vormgegeven en lichter zijn.

AR is de afgelopen jaren nog niet definitief doorgebroken. Wat de bril van Apple precies gaat doen is onbekend, maar mogelijk kan de headset bijvoorbeeld de navigatieroutes van Apple Kaarten op het scherm tonen. Ook zou je er natuurlijk mee kunnen gamen.

