Apple brengt een nieuwe Vision Pro uit met een veel snellere chip

Hoewel de eerste versie van de Vision Pro nooit in Nederland is verschenen, heeft Apple inmiddels een nieuwe versie van de headset uitgebracht.

Apple brengt nieuwe Vision Pro uit

Apple heeft een nieuwe Apple Vision Pro geïntroduceerd die draait op de M5-chip. Die moet onder meer zorgen voor betere prestaties, een verbeterde weergave en een langere batterijduur. Dit is een flinke stap voorwaarts, want de eerste versie van de Vision Pro draait om de M2-chip. De M5-chip zorgt dan ook voor een snellere en soepelere ervaring, en biedt ondersteuning voor ray tracing en mesh shading. Dit betekent dat ontwikkelaars bijzondere details kunnen toevoegen aan de belichting, schaduwen en reflecties in games.

Een nieuwe Dual Knit Band

De nieuwe Vision Pro is voorzien van de zachte, gewatteerde Dual Knit Band, voor een comfortabelere pasvorm. Hiermee helpt Apple een veelgehoorde klacht over de eerste versie uit de wereld. De Dual Knit Band heeft bovenste en onderste banden die in één stuk 3D-gebreid zijn. De ribstructuur die hierdoor ontstaat zorgt voor demping, ademend vermogen en rekbaarheid. Gebruikers kunnen zelf fijnafstellingen maken om de ideale pasvorm te bereiken. De nieuwe Dual Knit Band is verkrijgbaar in de maten small, medium en large, en is ook compatibel met de vorige generatie Apple Vision Pro.

Prijs van de nieuwe Vision Pro

Het is momenteel nog niet duidelijk of deze nieuwe Vision Pro wellicht wel naar Nederland gaat komen. In eerste instantie gebeurt dat in elk geval nog niet. In Amerika zijn de prijzen voor de nieuwe versie zijn als volgt:

256 GB: 3499 dollar.

512 GB: 3699 dollar.

1 TB: 3899 dollar.

Wanneer we meer weten over de nieuwe Vision Pro en of die op termijn naar Nederland komt, lees je dat uiteraard direct op iPhoned! Wil je niets missen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!