Apple lanceert iOS 18.3: dit komt wel en niet (direct) naar je iPhone

Apple heeft iOS 18.3 uitgebracht, met verbeteringen, bugfixes, beveiligingsupdates en nieuwe functies. Dit verandert er op je iPhone!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple brengt iOS 18.3 uit

Updaten maar! Je kunt iOS 18.3 per direct op je iPhone installeren. Het is geen hele grote update, maar er komen toch een aantal leuke functies bij. Jammer genoeg kunnen wij veel van die functies hier (nog) niet gebruiken, omdat ze te maken hebben met Apple Intelligence. Daar moeten we hier nog tot april op wachten. We zetten de nieuwe functies desondanks voor je op een rij:

Rekenmachine krijgt functie terug

Bij de Rekenmachine was er een functie weggehaald die Apple in iOS 18.3 weer heeft toegevoegd. Je kunt nu weer steeds opnieuw op het is-teken (=) tikken om berekeningen te herhalen. Typ je bijvoorbeeld 2 x 2 en druk je op het is-teken, dan krijg je het antwoord (4). Druk je daarna nog een keer op het is-teken dan verschijnt het antwoord 8. De berekening (x2) wordt dus nog een keer uitgevoerd.

Visuele Intelligentie is verbeterd

Met Visuele Intelligentie kun je de camera op een onderwerp richten en je iPhone geeft er dan meer informatie over. In iOS 18.3 komen daar wat leuke functies bij. Je kunt nu de camera op een poster van een evenement richten en de datum wordt dan automatisch in je kalender gezet. Daarnaast kan de functie nu ook planten en dieren identificeren. De functie is alleen beschikbaar op de iPhone 16-modellen met Apple Intelligence.

Automatisch meldingen samenvatten

In iOS 18.3 is de functie om automatisch samenvattingen te maken van notificaties weer beschikbaar. De functie was tijdelijk uitgezet, omdat er soms verkeerde koppen werden gegenereerd voor nieuwsdiensten zoals BBC News en de New York Times. Nu is de functie weer beschikbaar, maar jammer genoeg alleen op iPhones met ondersteuning voor Apple Intelligence.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft ook wat kleine problemen opgelost met Siri en Apple Music:

Bij het typen van een Siri-opdracht verdween soms het toetsenbord. Dat is nu opgelost;

De muziek van Apple Music bleef soms doorspelen, zelfs wanneer je de app afsloot. Ook dat is nu opgelost.

Verder heeft Apple ook ondersteuning voor robotstofzuigers toegevoegd aan de Woning-app, maar deze functie is nog niet beschikbaar. Dit zal waarschijnlijk pas in iOS 18.4 zijn. Daarin wordt het vermoedelijk bij het maken van schermopnamen ook mogelijk om op te nemen met een stereomicrofoon, een live camera overlay weer te geven met behulp van de beeld-in-beeld gebruikersinterface en HDR-ondersteuning.