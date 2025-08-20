Apple brengt volgend jaar géén iPhone 18 uit: dit is er aan de hand

Apple doorbreekt volgend jaar de gebruikelijke releasecyclus door in 2026 geen iPhone 18 uit te brengen, maar pas in het voorjaar van 2027.

Apple brengt volgend jaar geen iPhone 18 uit

Dit bericht is afkomstig van het Koreaanse ETNews. Er staat in dat Apple leveranciers heeft laten weten dat de ‌iPhone 18‌ geen deel uitmaakt van de iPhone-lijn in september 2026. Op dat moment worden alleen duurdere modellen gepresenteerd. De goedkopere modellen komen pas in maart daaropvolgend op de markt.

Het gevolg van dit nieuwe schema is dat consumenten die in het najaar van 2026 op zoek zijn naar een nieuwe iPhone, alleen maar kunnen kiezen uit Pro-modellen. Het instapmodel en het standaardmodel van de iPhone 18 volgen dan pas zo’n half jaar later.

Als het bericht klopt, is dit voor het eerst sinds de introductie van de iPhone in 2007 dat Apple een standaardmodel uitsluit van de jaarlijkse presentatie in september. De verschuiving lijkt verband te houden met het verschijnen van de eerste vouwbare iPhone. Die wordt in het najaar van 2026 waarschijnlijk toegevoegd aan de iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max.

Twee release-momenten

Het nieuwe schema houdt in dat de releasecyclus van de iPhone wordt opgesplitst: goedkopere modellen in de eerste helft van het jaar, duurdere modellen in de tweede helft. Deze verandering is al begonnen, want eerder dit jaar lanceerde Apple de iPhone 16e als vervanging van de goedkopere SE-modellen.

Zowel The Information als Apple-supplychainanalist Ming-Chi Kuo meldden in mei al dat Apple mogelijk overstapt op een halfjaarlijks schema. Het bedrijf wil op deze manier de verkoop gedurende het hele kalenderjaar op peil houden. Apple vermijdt zo een piek in het vierde kwartaal en profiteert dan ook van periodes waarin de consumentenvraag historisch gezien zwakker is.

De iPhone 17-serie

De iPhone 17-serie van dit jaar is de laatste die de traditionele releasecyclus van Apple volgt. De line-up bestaat waarschijnlijk uit de ‌iPhone 17‌, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en ‌iPhone 17 Pro‌ Max, gevolgd door de ‌iPhone‌ 17e in maart 2026.

In september 2026 verwachten we vier duurdere modellen: de iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de eerste vouwbare iPhone. De goedkopere iPhone 18 en iPhone 18e zullen dan in maart 2027 verschijnen. Het assortiment van Apple is dan dus uitgebreid tot zes nieuwe iPhones per jaar.