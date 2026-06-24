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Apple breekt na 15 jaar met deze traditie (op de iPhone én iPad)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
24 juni 2026, 13:59
2 min leestijd
Apple breekt na 15 jaar met deze traditie (op de iPhone én iPad)

Er komt een eind aan een traditie die al sinds iOS 5 in 2011 bestaat op de iPhone en iPad – dit is wat er na bijna 15 jaar gaat verdwijnen.

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Apple breekt na 15 jaar met deze traditie

De traditie waar we het over hebben, heeft te maken met het meldingencentrum. Sinds iOS 5 in 2011 beschikken de iPhone en iPad over het meldingencentrum, een centrale plek waar meldingen van verschillende apps in chronologische volgorde te vinden zijn. Vanaf iOS 27 voert Apple een ingrijpende wijziging door in de manier waarop gebruikers het meldingencentrum op de iPhone en iPad openen.

Het openen van het meldingencentrum blijft standaard ongewijzigd in iOS 27 en iPadOS 27. Als je Siri AI inschakelt, verandert echter een belangrijke veegbeweging op zowel de iPhone als de iPad. Een van de vele manieren om Siri AI te activeren, zodra deze is ingeschakeld, is door vanaf het midden van de bovenrand van het scherm van je iPhone of iPad naar beneden te vegen. Voorheen opende dit het meldingencentrum, maar aan die traditie komt nu dus een einde. Zodra Siri AI is ingeschakeld, kun je nog steeds het meldingencentrum openen door vanuit de linkerbovenhoek naar beneden te vegen.

De laatste keer dat Apple een wijziging doorvoerde in de manier waarop het meldingencentrum wordt geopend, was ten tijden van de iPhone X. Het Bedieningspaneel werd toen verplaatst van een veegbeweging omhoog vanaf de onderkant naar een veegbeweging naar beneden vanuit de rechterbovenhoek. Apple heeft deze werkwijze later voor alle apparaten gelijkgetrokken.

traditie

Siri AI

In Nederland hebben we voorlopig nog niets mee te maken met het einde van deze traditie, aangezien Siri AI nog niet beschikbaar komt in de EU. Dat zal op termijn veranderen, maar het is op dit moment nog onduidelijk wanneer dat zal zijn. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!

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Bron afbeelding: 9to5mac
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