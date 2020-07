Apple is zijn woord niet nagekomen en moet daarom bijna een miljard dollar boete aan Samsung betalen. De iPhone-maker heeft minder oled-schermen besteld dan vooraf was afgesproken.

‘Apple moet boete betalen aan Samsung’

Dat schrijft Display Supply Chain Consultants (DSCC). Volgens de consultants heeft Apple Samsung zo’n 950 miljoen dollar moeten terugbetalen, omgerekend ruim 830 miljoen euro, omdat men minder oled-schermen heeft afgenomen dan vooraf was afgesproken. Onder meer de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max hebben zo’n oled-paneel.

Volgens DSCC heeft deze boete ervoor gezorgd dat Samsung Display, de Samsung-tak die zich met het produceren van schermen bezighoudt, uit de rode cijfers is geklommen. Zonder de betaling van Apple zouden de Zuid-Koreanen een verlies van 7 procent maken ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dankzij de geïnde boete is dit een winst van 23 procent geworden.

De claim van het consultancybedrijf is niet uit de lucht gegrepen. In het afgelopen kwartaalverslag van Samsung schreven de Zuid-Koreanen namelijk al dat de display-afdeling een “eenmalige betaling” had ontvangen, zonder bedragen te noemen. Ook claimde website The Elec eerder al dat Apple Samsung een boete moest betalen.

Het is niet helemaal duidelijk waarom Apple het contract met Samsung niet is nagekomen. De analisten van DSCC denken dat de wereldwijde uitbraak van het coronavirus roet in het eten heeft gegooid. Dankzij de pandemie sloten sommige Apple-fabrieken hun deuren, of waren ze in staat om fors minder te produceren dan normaal gesproken.

Het is overigens niet de eerste keer dat Apple Samsung een boete moet betalen. In 2019 was het ook raak. Naar schatting moest het bedrijf uit Cupertino toen zo’n 683 miljoen dollar aan de Zuid-Koreanen betalen. Ook toen nam de iPhone-maker minder oled-schermen af dan was afgesproken.

Apples nieuwe koers

Uit de afgelopen kwartaalcijfers van Apple blijkt dat het bedrijf steeds minder fysieke producten koopt, en juist meer inzet op diensten. iPhones, iPads en iMacs worden naar verhouding steeds minder verkocht, terwijl de verkoopcijfers van de AirPods en Apple Watches nog steeds groeien. Ook wordt steeds meer omzet gehaald uit diensten, zoals Apple Arcade en Apple Pay.