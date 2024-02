Apple krijgt een boete van 500 miljoen euro van EU – dit is waarom

Apple gaat volgens berichten een boete van 500 miljoen euro krijgen van de EU. Maar waarom krijgt Apple deze dwangsom opgelegd?

Apple krijgt boete van 500 miljoen euro

Dat Apple deze boete van de EU krijgt heeft te maken met een rechtszaak die gestart is door Spotify in 2019. Daarin stond (kort gezegd) dat Apple zichzelf een flink voordeel geeft in de App Store.

De grootste moeite heeft Spotify met de 30 procent die Apple inpikt van alle betalingen in de App Store. Hierdoor zou de prijs van een abonnement op Spotify dat je via de App Store afsluit zo’n 30 procent meer gaan kosten. Daarom besloot in Spotify om in 2019 alleen nog maar abonnementen via hun eigen website af te sluiten.

Daarnaast vindt Spotify dat Apple regelmatig bepaalde functies alleen beschikbaar maakt voor hun eigen producten. Zo werkt bijvoorbeeld Siri niet fijn samen met Spotify.

De EU heeft er nu naar gekeken en vindt dat Apple een boete moet betalen. Volgens de EU heeft Apple bewust andere streamingsites geen mogelijkheid gegeven om hun klanten op de hoogte te brengen hoe ze een abonnement kunnen afsluiten.

Het probleem van het blokkeren van andere aanbieders door Apple is groter, maar deze boete van de EU gaat specifiek over het tegenwerken van andere muziekstreamingdiensten. Met name dat Apple 30 procent commissie vraagt voor elke betaling en het niet toestaan van het op de hoogte brengen van andere betaalmethodes geeft Apple een groot voordeel ten opzichte van andere aanbieders.

Het uiteindelijke doel van de EU is niet om Apple te dwingen een alternatieve betaalmethode toe te staan. Maar aanbieders als Spotify moeten wel hun website kunnen linken waarop je een abonnement kunt afsluiten.

