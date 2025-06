Nederlands gerechtshof geeft Apple een boete van 50 miljoen euro

Een rechtbank in Rotterdam heeft een besluit uit 2021 bekrachtigd en Apple een geldstraf van 50 miljoen euro opgelegd. Dit moet je weten.

Apple krijgt boete van 50 miljoen euro

Apple heeft deze week opnieuw een boete gekregen in Europa. Een rechtbank in Rotterdam heeft een besluit uit 2021 van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bekrachtigd en bevestigd dat Apple misbruik heeft gemaakt van zijn dominante positie in de App Store. Tenminste als het gaat om dating-apps.

De zaak draait om de eis van Apple dat app-ontwikkelaars het in-app betalingssysteem (IAP) moeten gebruiken voor digitale aankopen. Gebruikers naar externe betaalmethoden leiden is daardoor niet mogelijk. Volgens de ACM, en nu dus ook de rechter, creëert dit oneerlijke voorwaarden voor ontwikkelaars van dating-apps die actief zijn op de Nederlandse markt.

De uitspraak van het gerechtshof betekent dat de boete van 50 miljoen euro blijft staan. De boete werd in 2022 opgelegd nadat Apple niet volledig had voldaan aan de eisen van de ACM, die het bedrijf voor het eerst verplichtte om veranderingen door te voeren. Apple zegt in een verklaring dat het van plan is om in beroep te gaan tegen de beslissing.

Kritiek op App Store houdt wereldwijd aan

Hoewel deze zaak beperkt is tot dating-apps in Nederland, wordt het App Store-beleid van Apple in de hele wereld onder de loep wordt genomen. De Digital Markets Act (DMA), die eerder dit jaar van kracht werd, dwingt het bedrijf al om een aantal App Store-beperkingen in de EU te versoepelen. Ondertussen heeft Apple in landen als Japan, Brazilië en het Verenigd Koninkrijk te maken gehad met vergelijkbare onderzoeken rondom app-distributie en betalingsregels.

Voor ontwikkelaars buiten de categorie dating-apps leidt deze uitspraak niet direct tot veranderingen. Maar het voegt wel juridisch gewicht toe aan het voortdurende debat over hoeveel controle Apple zou moeten hebben over App Store-betalingen, zowel in Europa als daarbuiten.