Apple is een bijzonder bedrijf. Het is daarom logisch dat er tientallen boeken over de iPhone-maker zijn geschreven. In dit artikel zetten we vijf onderscheidende boeken over Apple en zijn iconen op een rij.

Boeken over Apple: 5 aanraders

Er zijn tientallen boeken over Apple geschreven, maar ze zijn lang niet allemaal de moeite waard. Onderstaande titels worden aangeraden door iPhoned-redacteurs. We hebben de lijst zo veelzijdig mogelijk gemaakt. Deze vijf boeken over Apple gaan in op de geschiedenis van het bedrijf, zijn iconische oprichter en behandelen de belangrijkste producten en mijlpalen. Ook de dochter van Steve Jobs komt aan het licht evenals de huidige directeur van Apple.

1. Steve Jobs: de biografie

Door Walter Isaacson

Taal: Nederlands

Deze heb je vast weleens in de boekhandel zien liggen. Het boek met de iconische foto van oprichter Steve Jobs is waarschijnlijk het bestverkochte Apple-boek ooit. Schrijver Walter Isaacson sprak meer dan 40 keer met de man zelf en nam een paar honderd interviews met zijn naasten af om een gedetailleerd profiel van Jobs te schetsen.

Alle ingrediënten voor een fijne biografie zijn dan ook aanwezig: een interessant persoon, een interessante invalshoek en veel details. Over dat laatste gesproken: na het lezen van dit boek is het heel goed mogelijk dat je een stuk minder positief naar Steve Jobs kijkt. De biografie laat namelijk ook zeker Jobs’ mindere kanten zien.

De wijlen Apple-oprichter heeft duidelijk geen blad voor de mond genomen en schijnt zijn naasten dezelfde instructies mee te hebben gegeven. Zonder al teveel te verklappen, schijnt de officiële biografie een interessante blik op hoe Jobs als persoon was en hoe hij naar de wereld om zich heen keek. Uiteraard wordt hierbij continu de vertaalslag naar Apple gemaakt.

Bestel Steve Jobs bij Bol.com (15,99 euro)

2. The One Device

Door Brian Merchant

Taal: Engels

In films, kranten en series wordt de komst van de iPhone vaak neergezet als een revolutionaire innovatie. Volgens Brian Merchant, de schrijver van The One Device, is de iPhone vooral een goede opeenstapeling van allerlei andere innovaties. Samen hebben zij van de smartphone een succes gemaakt, betoogt Merchant.

In dit boek legt hij de geschiedenis van de iPhone uit aan de hand van bepalende momenten en sleutelfiguren. Het inmiddels populaire multitouch-systeem, waardoor je het iPhone-scherm met meerdere vingers tegelijk kunt bedienen, blijkt bijvoorbeeld redelijk per toeval te zijn ontdekt. Hetzelfde gaat op voor corning glass, het sterke glas dat iPhones gebruiken.

The One Device gaat natuurlijk ook in op Steve Jobs. En wederom komt het Apple-gezicht er niet positief vanaf. Merchant beschrijft bijvoorbeeld hoe het productieproces van Apple ervoor zorgt dat sommigen heel rijk worden, terwijl mijnen in Bolivia leeggeplunderd worden voor grondstoffen. Al met al is The One Device een interessant boek over Apple.

Bestel The One Device bij Amazon (12,50 euro)



3. Small Fry

Door Lisa Brennan-Jobs

Taal: Engels

Ja, dat klopt. Lisa Brennan-Jobs is dé dochter van. In Small Fry legt zij uit hoe het was om op te groeien tussen twee werelden. Aan de ene kant zat haar moeder in de emotionele en financiële problemen, terwijl vader Jobs vooral afzijdig was. Nu zal het niemand verbazen dat de voormalig Apple-baas niet meedingt voor de ‘vader van het jaar’-uitreiking, maar sommige passages uit Small Fry zijn behoorlijk opmerkelijk.

In het boek beschrijft Brennan-Jobs hoe haar wispelturige thuissituatie er vroeger uit zag en welke invloed dat nog steeds op haar heeft. Ze verhuisde bijvoorbeeld regelmatig met haar moeder en Jobs erkende haar nooit officieel als zijn dochter, maar ze zagen elkaar wel regelmatig. En waarom bracht Apple ooit een computer met de mysterieuze naam Lisa op de markt? In dit boek krijg je het antwoord.

Bestel Small Fry bij Amazon (16,50 euro)

4. Jony Ive: The Genius Behind Apple’s Greatest Products

Door Leander Kahney

Taal: Engels



Jony Ive is één van de belangrijkste personen uit de Apple-geschiedenis. De Britse designer trad vorig jaar af als hoofdontwerper, maar is verantwoordelijk geweest voor het iconische design van de iMac, iPad, iPad en iPhone. Hij was één van Jobs’ vertrouwelingen en dit boek zoomt in op het leven van Ive.

En dat leven is eigenlijk best normaal in vergelijking met dat van Jobs. Dit boek is daarom vooral interessant voor mensen die meer willen weten over het designproces van Apple. Hoe kan het bedrijf steeds maar weer zulke succesvolle producten maken? Hoe maak je een compleet nieuw product? Waar begin je?

De biografie van Jony Ive is een must voor designers en ontwerpers. Tussen de regels door worden namelijk een hoop interessante lessen gegeven. Zonder al teveel weg te geven: Apple maakt bijvoorbeeld geen producten om competitief te zijn, maar wil dé enige zijn. Anders belandt het product in de prullenbak, zoals we bij de AirPower zagen.

Bestel Jony Ive-boek bij Bol.com (18,99 euro)

5. Tim Cook: De man die Apple naar een hoger niveau tilde

Door Leander Kahney

Taal: Nederlands

Denk je aan Apple, dan zie je waarschijnlijk Steve Jobs voor je. Tegenwoordig staat het bedrijf echter onder leiding van Tim Cook. Cook is in vele opzichten de totale tegenhanger van Jobs. In dit Apple-boek duikt Leander Kahney, die ook nummer vier uit deze lijst schreef, in het leven van de huidige topman.

Een echte biografie is het echter niet. Het boek is gebaseerd op interviews, krantenartikelen en gesprekken met mensen die betrokken zijn bij Apple. Cook komt zelf niet aan het woord. Het boek is hierdoor ietwat droog, want het blijft bij beschrijvingen van buitenaf. Deze schrijfstijl is niet voor iedereen weggelegd.

Het boek is wél de moeite waard voor Apple-fans. Kahney probeert namelijk antwoord te geven op de vraag hoe het Cook is gelukt om de leiding over te nemen van een Apple-icoon, en het bedrijf zelfs nóg succesvoller heeft gemaakt.

Cook blijkt net zo’n harde werker als Jobs te zijn, maar met een focus op logistiek en nederigheid. Sterker nog, in vergelijking met Jobs is Cook een ronduit saaie persoonlijkheid. Voor het contrast zou je dit Apple-boek daarom eigenlijk na de biografie van Jobs moeten lezen.

Bestel Tim Cook-boek bij Amazon (22,50 euro)