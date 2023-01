Nieuw: een robotstem (AI) leest voortaan je Apple Boeken voor

Op Apple Boeken is een reeks audioboeken gelanceerd die niet meer door een mens is ingesproken, maar door een robotstem (AI). Een Nederlandse verteller is (nog) niet beschikbaar.

Apple Boeken ingesproken door AI

De nieuwste reeks Apple Audioboeken is niet meer ingesproken door een verteller. Althans niet direct: iemand heeft de woorden ooit ingesproken, maar een AI (kunstmatige intelligentie) heeft er een lopend verhaal van gemaakt.

Waar eerder de verhalen ingesproken werden door een persoon, is het nu met een AI mogelijk om verhalen volledig door een robot te laten vertellen.

Met deze zet is het voor Apple mogelijk om het aanbod van audioboeken sneller en makkelijker uit te breiden in Apple Boeken. Het scheelt natuurlijk heel veel tijd als een AI een audioboek maakt, in plaats van het boek in te laten spreken door een verteller. De AI is voor het maken van audioboeken een goedkoper en sneller alternatief.

Maak kennis met Madison, Jackson, Helena en Mitchell

Apple heeft tot nu toe vier verschillende robotstemmen geïntroduceerd, die de tekst – net als Siri – op een natuurlijke manier uit kunnen spreken. De robotstemmen verschillen per genre, zo spreken Madison en Jackson de genres fictie en romantiek in. Helena en Mitchell spreken non-fictie en persoonlijke ontwikkelingsboeken in. Andere genres als thrillers volgen nog.

Ben je benieuwd hoe de stemmen klinken? Apple heeft een aantal (gratis) fragmenten op de site gedeeld, zodat je kan luisteren naar de robotstemmen. Het is nog vrij goed te horen aan de stemmen dat het om een robotstem gaat, maar de stem klinkt al natuurlijker dan Siri.

Apple stimuleert schrijvers om audioboeken te maken

Apple roept onafhankelijke schrijvers en grote uitgeverijen nu op om boeken beschikbaar te stellen om over te zetten naar audioboeken. Het blijft voor de schrijvers en uitgeverijen dan wel mogelijk om later alsnog het boek door een persoon in te laten spreken en in Apple Boeken te zetten.

Het laten inspreken door een AI vergroot vooral de kansen van kleine onafhankelijke schrijvers. Zij hebben vaak het budget niet om het boek in te laten spreken door een verteller. Met AI is dit probleem opgelost en kunnen zij hun doelgroep verbreden.

Apple geeft wel een melding in Apple Boeken

Twijfel je of een boek is ingesproken door een AI of door een mens? Apple geeft bij ieder boek aan door welke verteller het boek is ingesproken of dat het boek is ingesproken door een AI. Er is nu nog geen Nederlandse robotstem beschikbaar in Apple Boeken, maar de verwachting is dat dit niet lang meer op zich laat wachten.

