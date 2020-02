Waarom Apple dit boek over de App Store wil verbieden

Een ex-manager van de Duitse App Store heeft een boek geschreven, waarin hij vertrouwelijke informatie over Apple deelt. Het bedrijf van Tim Cook wil dat het boek uit de verkoop wordt gehaald.

Apple probeert publicatie van App Store boek te stoppen

Een voormalig App Store-manager heeft een boek geschreven genaamd ‘App Store Confidential’. Volgens Apple staat hier vertrouwelijke informatie in die niet naar buiten mag worden gebracht. Het bedrijf uit Cupertino doet dan ook een poging om de publicatie van het boek te stoppen.

Het Duitse boek is geschreven door Tom Sadowski. Hij was vijf jaar lang manager van de Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse App Store. Sadowski schrijft in zijn boek over zijn werk bij Apple, waar ook afspraken met Apple-ceo Tim Cook bij kwamen kijken.

Het bedrijf uit Cupertino is hier niet blij mee en schreef daarom een brief naar Sadowski en zijn uitgever. Hierin doet Apple een oproep om de productie van de boeken te stoppen, alle rondgaande exemplaren terug te vorderen en de manuscripten te vernietigen. Toch is het boek nu te koop op Amazon.

Sadowski hield zich niet aan de regels

In een interview met de Duitse techwebsite Der Spiegel zei de Duitse ex-werknemer dat hij het manuscript van tevoren met Apple heeft gedeeld. Hij was dan ook verrast door de reactie van het bedrijf, omdat hij van mening is dat het boek Apple meer goed dan kwaad kan doen.

Zelf denkt Apple daar anders over. Het bedrijf uit Cupertino sprak met The Verge over het incident en vertelde aan de website dat Sadowski zich niet aan de regels heeft gehouden. Ze zagen geen andere optie dan Sadowski te ontslaan, omdat hij vertrouwelijke informatie deelt in zijn boek.

Apple werd eerder zelf aangeklaagd

Het is onduidelijk wat er gaat gebeuren met het boek van Sadowski. Toch heeft Apple dit zelf ook wel eens meegemaakt. Het bedrijf is zelf onlangs ook aangeklaagd voor het stelen van bedrijfsgeheimen, voor het ontwikkelen van de Apple Watch. Ook klaagde een topcardioloog het bedrijf aan voor het stelen van een methode om hartfilmpjes te maken met de Watch.

