Heb jij iOS 14 al geïnstalleerd? Dan kan je niet meer terug naar iOS 13. Apple ondersteunt geen downgrade meer naar de vorige iOS-versie.

Apple blokkeert downgrade naar iOS 13

Na zo’n drie maanden van bètaversies lanceerde Apple op 16 september de grote iOS 14-update. Inmiddels hebben veel gebruikers de update geïnstalleerd. Zo’n 30 procent van alle Apple-producten draaien inmiddels op iOS 14. Dat is zo’n tien procent meer dan iOS 13 rond dezelfde tijd vorig jaar.

Voorheen was het nog mogelijk om vanaf iOS 14 te downgraden. Als je niet al je gegevens wilde verliezen, was dit echter alleen mogelijk als je nog een reservekopie van je iPhone had gemaakt met iOS 13. Zo niet, dan moest je je iPhone weer instellen als nieuw toestel.

Dat is nu niet meer mogelijk. Het gebeurt nog wel eens dat gebruikers met een jailbreak-apparaat kunnen downgraden. Apple heeft daar nu ook een stokje voor gestoken door nieuwe veiligheidsmaatregelen toe te passen. Hierdoor wordt het haast onmogelijk om nog te downgraden.

Maar waarom zou je willen downgraden? Hoewel iOS 14 veel handige nieuwe functies met zich meebrengt, ervaren sommige gebruikers irritante bugs in de eerste versie van iOS 14. In plaats van terug te kunnen gaan naar iOS 13 zit er nu niets anders op dan te wachten op een volgende iOS 14-update die de bugs oplost. Het is overigens nog wel mogelijk om te downgraden van iOS 14.2-bèta naar iOS 14.

Bugs of niet, Apple voert met iOS 14 heel wat verbeteringen door. Zo is er een App Library, kun je je homescreen zelf indelen met widgets en is het mogelijk om je eigen standaard Mail-app instellen. Benieuwd naar andere functies in iOS 14? Lees dan onze iOS 14-overzichtspagina, of bekijk de video hieronder. Hierin nemen we de belangrijkste functies met je door.