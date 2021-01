BlastDoor: Zo beveiligt Apple iMessage nu beter dan ooit

Apple heeft een nieuwe manier om berichtendienst iMessage beter te beschermen. Een techniek waar andere chat-apps een voorbeeld aan zouden kunnen nemen.

Lees verder na de advertentie.

Apple BlastDoor: iMessage beter beveiligd

Met iOS 14 introduceerde Apple heel wat nieuwe functies, maar eentje waar het bedrijf tot nu toe stil over is geweest is ‘BlastDoor’. Een treffende naam, want een blastdoor is een grote metalen deur die zelfs een explosie kan tegenhouden. Zodat de personen aan de andere kant van deze ijzersterke deur veilig blijven.

Samuel Groß, een beveiligingsonderzoeker van Googles Project Zero, legt aan ZDNet uit hoe BlastDoor werkt. Hij ontdekte het toen hij onderzoek deed naar een hack die gericht was op journalisten van Al Jazeera; de hack-aanval werkte als enige niet op apparaten met iOS 14.

Met de techniek heeft Apple iMessage afgeschermd van de rest van iOS, zodat eventuele berichten met kwaadwillende data geen toegang krijgen tot andere apps of gegevens. In de techwereld wordt dit ook wel een ‘sandbox’ genoemd: een zandbak waar het zand niet uitkan.

Ieder berichtje dat binnenkomt via iMessage wordt gecontroleerd in deze veilige omgeving. Zelfs als er kwaadwillende code aanwezig is, kan hij niet bij de rest van iOS komen.

Waarom BlastDoor goed van pas komt

De toevoeging van BlastDoor is geen toeval. In het verleden hebben hackers verschillende keren een manier gevonden om via iMessage een iPhone binnen te dringen en gegevens buit te maken. Daar steekt deze techniek nu een stokje voor. Volgens Groß is BlastDoor ‘het beste wat Apple had kunnen doen om iMessage te beveiligen’. De onderzoeker stelt dat dit de berichten-app veel veiliger maakt.

De afgelopen weken zijn veel mensen kritisch geworden op de berichten-app die ze gebruiken. Toen WhatsApp dreigde om gegevens met Facebook te delen, besloten veel gebruikers over te stappen op apps als Signal en Telegram. Twijfel je zelf ook nog? In onderstaande artikelen maken wij je wegwijs in de wereld van berichten-apps.