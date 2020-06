Apple neemt een standpunt in tegen racisme. De iPhone-maker doet onder meer donaties aan betrokken organisaties en Apple Music staat vandaag in het teken van raciale ongelijkheden. Op deze vier manieren steunt Apple Black Lives Matter.

4 manieren waarop Apple de Black Lives Matter-beweging steunt

In meerdere Amerikaanse steden is het momenteel erg onrustig. Door het hele land vinden demonstraties plaats. Demonstranten betuigen hierbij hun steun aan de Black Lives Matter-beweging naar aanleiding van de dood van George Floyd. Deze man kwam tijdens zijn arrestatie om het leven.

De betrokken agenten zijn aangeklaagd en grote bedrijven maken een vuist tegen politiegeweld en racisme, waaronder Apple. Het bedrijf uit Cupertino doet dat op verschillende manieren.

1. Apple Music eert zwarte muziek

Apple doet mee met ‘Black Out Tuesday’, een campagne vanuit de muziekindustrie om aandacht te vestigen op de Black Lives Matter-beweging. Wie vandaag via Apple naar muziek luistert, krijgt onderstaande melding te zien. Het bedrijf roept hierin iedereen op om zich uit te spreken tegen racisme en ongelijke behandeling van mensen.

Ook heeft Apple haar gebruikelijke Beats 1-show geannuleerd. In plaats daarvan worden luisteraars doorgestuurd naar een radiostation die volledig in het teken staat van de beste muziek van zwarte makers. Ook vinden Apple Music-gebruikers een nieuwe playlist in hun overzicht: For Us, By Us. In deze afspeellijst worden uitsluitend nummers van zwarte muzikanten verzameld.

Niet alle Apple Music-gebruikers lijken bovenstaande melding te zien. Op sociale media lezen we dat sommige luisteraars het gebruikelijke thuisscherm krijgen voorgeschoteld. Mogelijk heeft Apple de Black Lives Matter-versie van Music naar een select groepje gebruikers uitgerold.

2. Hart onder de riem

Apple-topman Tim Cook heeft een e-mail naar al het Apple-personeel wereldwijd verstuurd, meldt CNBC. Hierin betreurt hij de dood van Floyd en roept hij op tot het maken van een “betere, mooiere wereld voor iedereen.”

Ook staat Cook stil bij de ongelijkheden tussen rassen in het Amerikaanse juridische systeem. Verder schrijft de Apple-directeur dat “zwarte en bruine gemeenschappen minder kansen krijgen in het onderwijs.”

3. Donaties

Om deze woorden kracht bij te zetten, doet Apple donaties aan organisaties die zich inzetten voor het wegnemen van deze raciale ongelijkheden, zoals Equal Justice Initiative. Ook verdubbelt het bedrijf gedurende de hele maand juni alle donaties die Apple-medewerkers vanuit zichzelf doen. Het is niet bekend of Apple een maximumbedrag aanhoudt.

4. Professionele hulp

Tot slot biedt Apple haar medewerkers hulp aan. Via de People-pagina op de website kunnen zij in contact komen met hulpverleners. Ook staan er meerdere artikelen over mentale gezondheid op de afgesloten website voor Apple-personeel. Tim Cook verwijst hiernaar in zijn interne memo.

Apple en inclusiviteit

Apple is een uitgesproken bedrijf. De iPhone-maker steekt zijn politieke opvattingen en idealen niet onder stoelen of banken. Apple staat bijvoorbeeld jaarlijks stil bij Pride-maand, waarin extra aandacht voor de lhbtq+-gemeenschap is, door bijvoorbeeld passende Apple Watch-wijzerplaten te maken. Ook heeft men speciale Pride Watch-bandjes op de markt gebracht.