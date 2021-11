Ook Apple doet aan Black Friday: cadeaubonnen tot 200 euro

Ben je van plan om iets te kopen in de Apple Store? Stel je aankoop dan even uit, want ook Apple doet mee aan Black Friday. Vanaf vrijdag ontvang je bij in aanmerking komende producten een Apple Store-cadeaubon van maximaal 200 euro.

Apple Black Friday cadeaubon

De Black Friday-actie van Apple begint op Black Friday (26 november) en loopt tot en met Cyber Monday (29 november). De waarde van de bon kan oplopen tot 200 euro, afhankelijk van het Apple-product dat je koopt.

Niet bij ieder product krijg je de tegoedbonnen cadeau. Veel producten die Apple in het afgelopen half jaar lanceerde vallen buiten de boot, waaronder de iPhone 13, MacBook Pro 2021, iPad (Air) 2021 en Apple Watch Series 6.

Hoogte Apple Store-cadeaubon

Toch zijn er ook genoeg producten die wel in aanmerking komen. Dit zijn de producten met daarbij de hoogte van de Apple Store-cadeaubon:

50 euro bij iPhone 12, iPhone 12 mini en iPhone SE.

Maximaal 75 euro bij AirPods (2e en 3e generatie), AirPods Pro en AirPods Max.

50 euro bij Apple Watch SE en Apple Watch Series 3.

100 euro bij iPad Pro 2021 (11 inch of 12,9 inch).

100 euro bij 13-inch MacBook Air, 13-inch MacBook Pro of Mac mini.

200 euro bij 27-inch iMac.

50 euro bij Apple TV 4K en Apple TV HD.

Maximaal 50 euro bij Beats Studio 3 Wireless, Solo3 Wireless en meer.

Maximaal 50 euro bij Apple Pencil (2e generatie), Smart Keyboard Folio, dubbele MagSafe-oplader, pakket met 4 AirTags en Magic Keyboard.

Nog niet bij alle producten is de exacte hoogte van de cadeaubon duidelijk. Bij onder meer de AirPods communiceert Apple alleen het maximale bedrag. De bon van 75 euro ontvang je waarschijnlijk bij de dure AirPods Max. Bij de draadloze oordopjes valt de hoogte van het bedrag waarschijnlijk lager uit.

Apple Store-cadeaubonnen kunnen worden gebruikt voor verschillende aankopen. Producten in de Apple Store bijvoorbeeld, maar ook Apple Music, films, iCloud en meer.

Betere Black Friday-deals

Voor veel producten verwachten we spectaculairdere Apple Black Friday-deals. Bij grote webwinkels is het jaarlijkse koopjesfestijn al gestart en een aantal producten zijn al scherp geprijsd: