Apple moet alternatieve betaalsystemen toestaan voor datingapps in App Store

Apple moet datingapps in de Nederlandse App Store toestaan om alternatieve betaalsystemen te gebruiken. Dat eist de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Momenteel mogen de apps klanten alleen laten afrekenen via Apples eigen betaalsysteem.

De ACM vindt dat Apple onredelijke voorwaarden hanteert in de App Store. Van het geld dat datingapps via iPhone-gebruikers verdienen, moeten ze 15 tot 30 procent afstaan aan het bedrijf uit Cupertino. Daarnaast betalen ze 99 dollar per jaar om überhaupt een plekje in de App Store te krijgen.

Dat staat volgens de ACM in geen verhouding tot de dienst die Apple levert. Deze voorwaarden zouden daarom in strijd zijn met de mededingingsregels. Apple moet binnen twee maanden toestaan dat dergelijke apps ook andere betaalsystemen mogen gebruiken. Ook moeten ze kunnen verwijzen naar betaalsystemen buiten de app zelf. Denk hierbij aan iDeal. Zo maken ze meer winst, omdat Apple geen commissie opstrijkt.

Als de technologiereus geen gehoor geeft aan de eis, wordt een dwangsom van 5 miljoen euro per week opgelegd met een maximum van 50 miljoen euro.

Apple laat in een reactie aan Tweakers weten het niet eens te zijn met de eis van de ACM. Het bedrijf gaat er dan ook tegen in beroep. “Apple heeft geen dominante positie in de Nederlandse markt voor softwaredistributie. Daarnaast hebben we veel geïnvesteerd in het helpen van ontwikkelaars van datingapps om klanten te bereiken en te laten bloeien op de Nederlandse markt. Onder EU en Nederlandse wetgeving hebben we daarnaast het recht om van deze aanbieders een vergoeding te vragen voor alle diensten en technologieën die Apple ze biedt.”

Zullen andere apps volgen?

Opvallend is dat de eis in eerste instantie alleen over datingapps gaat. Die zouden volgens de ACM het meest last hebben van de App Store-voorwaarden. Als het beroep van Apple wordt afgewezen, is de kans natuurlijk erg groot dat andere apps om dezelfde privileges zullen vragen.

Apple ligt al langer onder vuur van app-ontwikkelaars vanwege de omstreden voorwaarden die het bedrijf hanteert. In reactie daarop liet Apple afgelopen zomer al weten dat de App Store gaat veranderen.

