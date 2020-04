Apple deelt vanaf nu data van de standaard Kaarten-app. Het bedrijf uit Cupertino wil zo inzichtelijk maken waar mensen naartoe reizen tijdens de coronacrisis.



Apple maakt gegevens uit Kaarten-app beschikbaar

Apple doet dit door het delen van de routes die gebruikers plannen om naar een bestemming te navigeren. Het bedrijf heeft hier een speciale tool voor ontwikkeld. Deze analyseert de gegevens uit de Kaarten-app en geeft vervolgens inzicht in mobiliteitstrends van de afgelopen tijd.

Op deze manier draagt Apple haar steentje bij om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wanneer bijvoorbeeld duidelijk wordt dat veel mensen naar een bepaald gebied gaan, kunnen zorginstanties en overheden hierop anticiperen en de nodige maatregelen nemen.

Gegevens blijven anoniem

Je hoeft hierbij niet bang te zijn dat jouw navigeergegevens nu met iedereen worden gedeeld. De data is namelijk niet verbonden aan Apple ID’s en blijft dus anoniem. Apple houdt ook niet bij waar specifieke gebruikers naartoe gaan.

De informatie wordt namelijk afgeleid uit de routeaanvragen in de Kaarten-app. Het doel van deze tool is dus enkel het inzichtelijk maken van de mobiliteitstrends. Daarnaast wordt niet van alle gebieden en landen gegevens gebruikt.

De nieuwe tool maakt alleen gebruik van de anonieme gegevens van gebieden waar mensen de app het meest gebruiken. Dit komt neer op gegevens voor grote steden van 63 landen of regio’s. Vervolgens analyseert de tool of het aantal automobilisten, voetgangers of ov-reizigers is veranderd.

Apple en het coronavirus

Het delen van de mobiliteitsdata van de Kaarten-app is niet het enige wat Apple doet om een steentje bij te dragen. Het bedrijf uit Cupertino heeft al 20 miljoen gezichtsmaskers gedoneerd aan zorgpersoneel.

Daarnaast heeft Apple enkele miljoenen gedoneerd en organiseert het bedrijf van Tim Cook aanstaande zaterdag een benefietconcert om geld in te zamelen. Lees onze overzichtspagina als je meer wil weten over hoe Apple omgaat met de coronacrisis.