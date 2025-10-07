Apple brengt de beste iPhone niet uit in Nederland (en dit is waarom)

Slecht nieuws als je op zoek bent naar de beste iPhone, want Apple heeft die niet in Nederland en België uitgebracht. Dit is waarom.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Beste iPhones van 2025

Apple heeft de nieuwe iPhones van 2025 uitgebracht! In september verschenen de iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en de compleet nieuwe iPhone Air in de winkels. Alle toestellen zijn voorzien van nieuwe processors, verbeterde camera’s en een verbeterde accuduur. Laatstgenoemde is een belangrijke upgrade, want Apple heeft dit jaar de iPhone met de beste accu ooit gepresenteerd.

De iPhone 17 Pro Max gaat maar liefst tot 37 uur mee bij het afspelen van video’s. Bij de iPhone 17 is dat tot 30 uur, met de iPhone 17 Pro doe je tot 31 uur bij normaal gebruik. Dit is een grote verbetering in vergelijking met de iPhone 16-serie, waardoor je bij de nieuwe iPhones van 2025 geen zorgen meer hoeft te hebben over de accuduur. Nu blijkt dat die batterij nóg beter kan, alleen heeft Apple de iPhone met de beste accu niet in Nederland en België uitgebracht.

Langere accuduur

De accuduur van de nieuwe iPhones ligt in de Verenigde Staten nóg hoger. Waar je bij de iPhone 17 Pro Max hier tot 37 uur doet, is dat bij Amerikaanse gebruikers twee uur langer. De accu van de iPhone 17 Pro gaat eveneens langer mee bij de Amerikaanse versie. Heel vreemd is dat niet, want de batterij van de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max is groter bij de toestellen die in de Verenigde Staten worden verkocht. Dit zijn alle verschillen in de accuduur:

iPhone Accuduur mAh iPhone 17 Tot 30 uur 3692 iPhone 17 Pro Tot 31 uur 3988 iPhone 17 Pro Max Tot 37 uur 4823 iPhone Air Tot 27 uur 3149 Nederlandse uitvoering en accuduur bij video’s afspelen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone Accuduur mAh iPhone 17 Tot 30 uur 3692 iPhone 17 Pro Tot 33 uur 4252 iPhone 17 Pro Max Tot 39 uur 5088 iPhone Air Tot 27 uur 3149 Amerikaanse uitvoering en accuduur bij video’s afspelen.

Zie je de tabel niet? Bekijk hier de accuduur van de iPhone 17-serie.

Bij zowel de iPhone 17 Pro als de iPhone 17 Pro Max heeft de Amerikaanse uitvoering een grotere batterijcapaciteit. Dat leidt logischerwijs ook tot een langere accuduur. Het verschil in batterijcapaciteit komt door de opening voor fysieke simkaarten, die wel nog aanwezig is bij de Europese uitvoering van de iPhone 17-serie. In de Verenigde Staten hebben de iPhones alleen nog ondersteuning voor e-sim, waardoor er meer ruimte voor de accu overblijft in de behuizing.

Beste iPhone niet in Nederland

Apple heeft de vrijgekomen ruimte in de behuizing van de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max opgevuld met een grotere accu. De iPhone met de beste accuduur heeft Apple dus niet in Nederland en België beschikbaar, want hier kun je de iPhone 17-serie alleen krijgen met een opening voor een fysieke simkaart. Gebruikers kunnen in Europa (nog) niet kiezen voor de iPhone 17 Pro of iPhone 17 Pro Max met enkel ondersteuning voor e-sim en een betere accuduur.

Bij de iPhone 17 en iPhone Air zien we verder geen verschillen in de accuduur tussen de Nederlandse en Amerikaanse modellen. De iPhone Air is hier enkel beschikbaar met e-sim, om het toestel zo dun mogelijk te houden. Van deze iPhones heeft Apple dus wél de beste versie uitgebracht in Nederland en België. Toch hoef je geen zorgen te hebben over de accuduur van de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max, want die is ook in Nederland en België voor de meeste gebruikers meer dan voldoende. Ben je van plan om een nieuwe iPhone te halen? Bekijk hier welk toestel je het beste kunt kiezen in 2025: