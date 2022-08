Apple moet van Google de Berichten-app beschikbaar maken voor Android

Google is een nieuwe actie gestart, waarmee ze Apple publiekelijk vragen om de Berichten-app ook op Android te laten draaien. Ze noemen dit ‘ondersteuning voor RCS’. En in dit geval heeft Google gelijk. Lees in dit artikel waarom.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple’s Berichten-app moet op Android gaan draaien

De Berichten-app op je iPhone is een fantastische manier om berichtjes naar elkaar te sturen. Het werkt soepel, je hebt veel functies en met iOS 16 komen daar alleen nog maar meer mogelijkheden bij! Totdat je plots in plaats van een blauw berichtje een groen berichtje krijgt.

Dit gebeurt als je als iPhone-gebruiker in contact ben met een Android-gebruiker. Op Android staat de Berichten-app van Apple (beter bekend als iMessage) niet, dus dan gaan de berichten terug naar de wat ouderwetse en beperkte technologie van sms en mms. Een afbeelding die je via tekstbericht van een telefoon met Android op je Berichten-app van Apple krijgt, ziet er daardoor niet uit.

De schuld voor deze ellende wordt door iPhone-gebruikers vaak bij Android-gebruikers gelegd, want waarom hebben ze niet gewoon een iPhone? Google zegt nu: het ligt niet aan Android, het ligt aan Apple. In dit artikel leggen we je uit waarom Google helemaal gelijkt heeft.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Get the message, Apple!

Google heeft namelijk de oplossing voor dit probleem: RCS (Rich Communication Services). Via deze opvolger van sms en mms kun je gewoon foto’s in hoge resolutie sturen, groepsgesprekken starten, videobellen en zijn je berichtjes versleuteld.

Google heeft een complete website gemaakt met als boodschap dat Apple in actie moet komen om deze RCS te ondersteunen. Dat gaat zelfs zó ver dat mensen worden opgeroepen om naar Apple te twitteren. Met één druk op de knop maakt de website een tweet voor je, gericht aan het bedrijf, met de hashtag #GetTheMessage.

Met zo’n groot opgezette campagne kan ik mij goed voorstellen dat Apple in de verdediging schiet. Google kan niet eens zijn eigen berichten-apps op een rijtje houden, waarom hebben ze wat te zeggen over berichten op mijn iPhone? Toch is deze kwestie niet alleen een vete onder deze tech-reuzen. RCS is ook nuttig voor jou.

Alles draait om de gebruikerservaring bij Apple

Als Apple ondersteuning voor RCS toevoegt, en dus de Berichten-app openstelt voor Android, hoeft dat iMessage niet te vervangen. Het zorgt het er alleen voor dat je niet terug in de tijd wordt geslingerd wanneer je communiceert met een Android-gebruiker.

Voor Apple is de gebruikerservaring extreem belangrijk. Van het moment dat je het plastic van het doosje verwijderd, tot hoe het voelt om een app te verwijderen. Ondersteuning voor RCS kan ervoor zorgen dat het niet meer uitmaakt met wie je chat via de Berichten-app, want het voelt altijd goed. Een win-win-oplossing dus.

Apple laat niet weten waarom ze de technologie nog niet ondersteunen. De kans is groot dat het gewoonweg geen prioriteit heeft, omdat iMessage zo goed werkt. Of mogelijk is gewoon een kwestie van ego. Hoe dan ook ligt de bal nu bij Apple en kijken er meer mensen dan ooit toe of er wat gaat gebeuren.

Op zoek naar meer Apple Berichten-app tips?

Nog niet bekend met alle mogelijkheden van de Berichten-app? Daar hebben we een iMessage-beginnersgids voor gemaakt! Vanaf iOS 16 is het mogelijk om een verzonden bericht nog aan te passen.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste technologie-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!