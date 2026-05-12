Apple brengt 13 (!) belangrijke updates uit – die je direct moet installeren

Apple heeft maar liefst dertien belangrijke updates uitgebracht! Om deze reden moet je jouw iPhone, iPad en Mac direct bijwerken.

Het is weer tijd om al je Apple-apparaten te updaten! Apple heeft maar liefst dertien nieuwe softwareversies uitgebracht, die grote beveiligingsproblemen oplossen bij de iPhone, iPad én Mac. Het is daarom belangrijk om alle toestellen zo snel mogelijk te installeren, zodat de software weer veilig is om te gebruiken en naar behoren werkt. Twijfel je of jouw iPhone, iPad of Mac al is bijgewerkt? Deze updates zijn nu beschikbaar:

iOS

iOS 26.5

iOS 18.7.9

iOS 16.7.16

iOS 15.8.8

iPadOS

iPadOS 26.5

iPadOS 18.7.9

iPadOS 17.7.11

iPadOS 16.7.16

iPadOS 15.8.8

macOS

macOS Tahoe 26.5

macOS Sequoia 15.7.7

macOS Sonoma 14.8.7

watchOS

watchOS 26.5

Apple heeft dus voor zowel nieuwe als oudere toestellen nieuwe softwareversies uitgebracht. Zo zijn voor de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus updates beschikbaar, terwijl deze toestellen uit 2015 komen. Voor de iPad Pro uit 2016 en iPad uit 2017 (en nieuwere modellen) zijn eveneens een software-updates uitgebracht. Controleer dus ook je oudere Apple-apparaten, want ook die kunnen updaten.

Grote softwareproblemen

Apple heeft voor vrijwel alle iPhones, iPads en Macs nieuwe softwareversies uitgebracht. Het is belangrijk om de updates direct te installeren, want Apple lost belangrijke problemen op met onder andere Spotlight, WebKit, Opdrachten, Agenda en screenshots. WebKit is de software achter webbrowsers als Safari en Chrome, waardoor het om belangrijke programma’s gaat.

Apple heeft (nog) niet toegelicht om welke softwarefouten het precies gaat. Dat doet het bedrijf doorgaans pas na enkele dagen tot weken, om te voorkomen misbruik wordt gemaakt van de beveiligingsproblemen. Het is ook niet duidelijk of de kwetsbaarheden in de software al hebben geleid tot problemen. Wél is duidelijk dat het om belangrijke updates gaat, zeker omdat Apple ook nieuwe softwareversies voor eerdere toestellen heeft uitgebracht.

Het komt zelden voor dat Apple dertien updates op één avond uitbrengt. Dat Apple dat op maandag 11 mei 2026 toch heeft gedaan is een duidelijk signaal aan gebruikers, want dat betekent dat het om belangrijke updates gaat. Controleer al je Apple-apparaten daarom zo snel mogelijk, want de kans is groot dat er een nieuwe softwareversie klaar staat. Je vindt de update op de iPhone, iPad en Mac als volgt:

Open de Instellingen-app; Ga naar ‘Algemeen’; Kies voor ‘Software-update’; Installeer de nieuwste softwareversie.

Staat één van bovenstaande updates bij de instellingen van je iPhone, iPad of Mac? Zorg er dan voor dat je die zo snel mogelijk installeert, zodat de beveiliging van je Apple-apparaat weer helemaal op orde is. Zo weet je zeker dat er geen misbruik gemaakt wordt van eventuele softwarefouten en werken alle functies weer naar behoren.